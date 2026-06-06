Irán se niega a negociar la paz hasta que EU libere 24 mil MDD: de lo contrario, la guerra puede expandirse

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz definitivo entre Estados Unidos e Irán se encuentran congeladas al igual que miles de millones de dólares de activos iraníes por las sanciones globales.

El régimen islámico ha condicionado el avance de los diálogos a que la administración de Donald Trump libere 24,000 millones de dólares en activos iraníes que permanecen congelados por las sanciones de Washington. La exigencia llega acompañada de una dura advertencia: si la tregua se rompe y se reanudan los combates, la guerra no se limitará al Golfo Pérsico, sino que se extenderá a puntos estratégicos del Océano Índico y el Mar Mediterráneo.

"Las negociaciones están estancadas y Trump debe romper este bloqueo", declaró en entrevista para CNN Mohsen Rezaei, asesor militar del Líder Supremo, el Ayatola Mojtaba Khamenei. De acuerdo con los términos planteados por Teherán, el régimen exige la entrega inmediata de 12,000 millones de dólares en cuanto se firme un acuerdo interino, y el resto en una etapa posterior. "Es nuestro propio dinero, no el de Estados Unidos", sentenció el funcionario.

La demanda del desbloqueo millonario choca con la postura de la Casa Blanca. En Washington existe una profunda preocupación de que liberar esos fondos signifique perder el principal mecanismo de presión sobre el régimen. Además, Trump ha insistido en que cualquier pacto actual debe ser mucho más severo que el acuerdo nuclear de 2015, buscando evitar a toda costa críticas internas que sugieran la entrega de "palés de dinero en efectivo".

JUST IN: Senior Iranian official Mohsen Rezaee to CNN:



“Trump must make decisions independently of Israel. He must give what is the rights of the Iranian people and stop the blockade. Release our frozen assets. And this can be a new horizon for the future of Iran and America.… pic.twitter.com/vsvnVsGk0O — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 5, 2026

Amenazan con aumentar a gran escala esta guerra

Rezaei, un histórico de la vieja guardia de la Guardia Revolucionaria (IRGC) que dirigió el cuerpo militar entre 1981 y 1997, delineó el plan de contingencia de Irán en caso de que las conversaciones fracasen. Aunque matizó señalando que "la posibilidad de una guerra es baja", advirtió que el ejército iraní está listo para expandir su radio de operaciones mucho más allá del Estrecho de Ormuz, alcanzando el estrecho de Bab al-Mandab, el Mar Rojo y bases estadounidenses en la región.

La capacidad de alcance de Teherán quedó demostrada durante el reciente conflicto de 40 días que estalló a finales de febrero, cuando Irán lanzó represalias contra objetivos en 12 países y disparó misiles hacia Diego García, la base militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido en el Océano Índico. "Si intentan una invasión terrestre, el mundo conocerá nuestras verdaderas capacidades; nuestro poder en tierra es muchas veces mayor que el de nuestros misiles", aseguró el asesor militar.

Irán sigue controlando las rutas marítimas, en eso tiene la ventaja ante EU

Otro de los puntos de desacuerdo en la mesa de negociación es el control del Estrecho de Ormuz, la vía por la que transitaba una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo antes de la guerra. Rezaei reiteró que Irán, en conjunto con Omán, mantiene la soberanía de este paso clave y adelantó que pretenden cobrar una tasa de mantenimiento a los barcos que deseen cruzar por la zona, rechazando el término de "peaje".

Por último, el funcionario descartó por completo cualquier posibilidad de una reunión cara a cara entre Donald Trump y el Líder Supremo Mojtaba Khamenei, a pesar de que el mandatario estadounidense declaró recientemente que "parecen llevarse bien" y que se sentiría honrado de reunirse con él. El hermetismo en Teherán sigue siendo absoluto; Rezaei evitó responder preguntas sobre el estado de salud de Khamenei, quien no ha sido visto en público desde que resultó herido en el ataque israelí que cobró la vida de su padre al inicio de las hostilidades.