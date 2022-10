Jurado delibera sobre la sentencia Nikolas Cruz, tirador de Parkland

La fiscalía de Florida y la defensa de Nikolas Cruz, autor del tiroteo en la secundaria de Parkland, Florida, en 2018, ya presentaron sus casos al jurado, que mañana iniciará sus deliberaciones sobre si debería ser condenado a muerte.

Los fiscales retrataron a Nikolas Cruz, quien mató a 17 personas durante el tiroteo de Parkland, como un asesino calculador y brutal, mientras que su abogado defensor pidió clemencia antes de que el jurado se retirara a deliberar.

Nikolas Cruz, de 24 años, se declaró culpable el año pasado de asesinato premeditado en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, a unos 50 kilómetros al norte de Fort Lauderdale. El tiroteo en la escuela ocurrió el Día de San Valentín y fue uno de los más mortíferos en la historia de Estados Unidos.

El jurado de 12 miembros comenzará las deliberaciones secuestradas el miércoles. La jueza de circuito del condado de Broward, Elizabeth Scherer, recomendó que los miembros del jurado se lleven “al menos unos días” de ropa y medicamentos.

La fase de sentencia del juicio, que ha durado casi tres meses, ha incluido el testimonio de los sobrevivientes del tiroteo de Parkland, así como videos de teléfonos celulares en los que estudiantes aterrorizados pedían ayuda o hablaban en susurros mientras se escondían.

La Fiscalía pide al jurado que condene a muerte a Nikolas Cruz, autor de la matanza de la escuela secundaria de Parkland, porque lo que hizo fue "calculado" y "cazó a sus víctimas".https://t.co/JQ0tSJkfF8 pic.twitter.com/LI6te0Keo0 — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 11, 2022

Alegatos finales

El fiscal Michael Satz argumentó que el tiroteo de Nikolas Cruz en la secundaria de Parkland fue atroz y premeditado, e insistió en que los factores agravantes superan los argumentos a favor de la indulgencia.

“La sentencia apropiada para Nikolas Cruz es la pena de muerte”, dijo Satz. “Lo que quería hacer, su plan, lo que hizo, fue asesinar a los chicos de la escuela y a sus cuidadores.

“Sentenciar a Nikolas a muerte no cambiará absolutamente nada. No traerá de vuelta a esas 17 víctimas inocentes que asesinó con saña. No lo hará. Ahora sabes que Nikolas es una persona mentalmente enferma, rota y con daño cerebral por causas ajenas a él”, dijo Melisa McNeill, abogada defensora de Nikolas Cruz.

Aseguró que Nikolas Cruz no debería ser sentenciado a muerte, citando factores como los trastornos de salud mental resultantes del abuso de sustancias de su madre biológica durante el embarazo.

“No hay momento en nuestra vida en el que seamos más vulnerables a la voluntad y el capricho de otro ser humano que cuando estamos creciendo y desarrollándonos en el vientre de nuestras madres”, dijo McNeill.

Cruz tenía 19 años y había sido expulsado de Marjory Stoneman Douglas en el momento de la masacre. En su declaración de culpabilidad del 20 de octubre de 2021, dijo que estaba “muy arrepentido” y pidió que se le diera la oportunidad de ayudar a otros.

La violencia con armas de fuego en Estados Unidos ha ganado una renovada atención luego de los tiroteos masivos en mayo en una escuela en Uvalde, Texas, que dejó 19 niños y dos maestros muertos, y otro, también en mayo, en un supermercado en un vecindario predominantemente negro de Buffalo, Nueva York. que mató a 10 personas.