Se hacían llamar los “justicieros” de Ramos Arizpe y mataron a Misael

“Lo conocíamos de aquí de Ramos fuimos una semana antes nosotros a ver en las instalaciones pues era de confianza era de nuestra entera confianza y el día que llevamos a mi hijo pues hasta le dio un abrazo a mi hijo, dijo que iba a estar bien ahí,” son las palabras de la señora Carmen Julia Alvarado, mamá de Misael Nicolás.

Así fue el comienzo de la pesadilla y el dolor que ahora vive Carmen Alvarado, madre de Misael Nicolás Silva de 29 años de edad, quien fue asesinado en un anexo clandestino llamado “El rostro de Jesús” en el municipio de Ramos Arizpe, en Coahuila.

“Yo no metí a mi hijo ahí porque no lo quisiera como dijeron, no, era el único hombre que teníamos mis hijas ya tienen su familia cada quien,” explicó la señora Carmen Alvarado, mamá de Misael Nicolás.

En redes sociales un hombre autonombrado “El justiciero de Ramos Arizpe” difundía a través de redes sociales ayudar a las personas haciéndose llamar “Romeo.”

Así se ganó la confianza de la familia de Misael Nicolás, pero dicha confianza, fue traicionada por este hombre y junto a otros cuatro son señalados de golpear en varias ocasiones a Misael hasta causarle la muerte.

“Había una beca que igual si no nos hubieran dado esa beca igual hubiéramos puesto ahí por confianza, la beca era de mil pesos pagamos 700, eran Mil 700 y luego mil 700 y mil 700 ósea fueron tres pagos de mil 700 que dimos,” comentó la mamá de Misael Nicolás, Carmen Julia Alvarado.

Los cinco implicados fueron vinculados a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el delito de homicidio calificado cometido con ventaja y brutal ferocidad.

Una de las implicadas identificada como Elizabeth “N” fue vinculada a proceso por el delito de amenazas, obtuvo su inmediata libertad al pagar una reparación del daño de 5 mil pesos, luego de que uno de las al menos 34 víctimas le otorgó el perdón.

Alejandro “N”, quien se hacía llamar “Romeo”, formaba parte de los auto nombrados “Justicieros” o “Vengadores” de Ramos Arizpe, mientras que el inmueble se encuentra asegurado por la Fiscalía General del Estado de Coahuila.