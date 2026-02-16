Reino Unido frena extradición: Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, obtiene asilo

La batalla legal que durante años mantuvo abierta la posibilidad de que la expresidenta del DIF de Veracruz regresara a México llegó a un punto final fuera del país. Karime Macías Tubilla recibió asilo en el Reino Unido, decisión que impide su extradición para enfrentar la acusación de fraude específico por 112 millones de pesos en agravio del sistema estatal de asistencia social.

Con esta determinación, queda sin efecto la orden de captura que un juez del fuero común giró en mayo de 2018, en el marco de las investigaciones relacionadas con el presunto desvío de recursos públicos durante su gestión.

El antecedente judicial en México

En diciembre de 2022, el juzgado decimosegundo de distrito de amparo en materia penal, con sede en la Ciudad de México, negó un recurso promovido por Macías Tubilla y confirmó que la orden de aprehensión seguía vigente. Paralelamente, la Fiscalía General de la República, encabezada entonces por Alejandro Gertz Manero, continuaba litigando ante tribunales británicos para lograr su entrega.

Las autoridades mexicanas sostenían que debía comparecer por la acusación formulada por la fiscalía de Veracruz, que la señala de haber autorizado recursos públicos a empresas inexistentes cuando encabezaba el DIF estatal.

Fallos y recursos en tribunales británicos: El caso Karime Macias

En febrero de 2022, la Corte de Magistrados de Westminster avaló su extradición a México. Sin embargo, la defensa presentó nuevos recursos que frenaron el traslado. Entre los argumentos expuestos ante la justicia británica se planteó que el delito imputado habría prescrito y que esa circunstancia no fue comunicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la autoridad que analizaba la solicitud de entrega.

Aunque en primera instancia perdió la impugnación contra su extradición, un recurso adicional, promovido fuera del proceso ordinario, detuvo el procedimiento. Según funcionarios consultados, el gobierno británico informó de manera detallada a la cancillería mexicana sobre ese recurso hasta agosto del año pasado.

Karime Macias fue detenida en Londres

Karime Macías fue detenida en octubre de 2019 en Londres y posteriormente liberada tras pagar una fianza de 150 mil libras esterlinas. Desde entonces enfrentó el proceso de extradición en libertad condicional.

De acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad, durante ese periodo solicitó asilo político, mismo que finalmente le fue concedido por las autoridades británicas.

Entre los elementos que respaldaron la solicitud de asilo se encuentra el señalamiento de que la acusación en su contra se sustentó principalmente en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario de Salud en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, quien habría declarado bajo tortura.

Con el asilo otorgado, el caso queda cerrado en el ámbito de cooperación judicial entre México y Reino Unido, dejando sin curso la extradición que durante años se mantuvo en disputa.