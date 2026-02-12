Imputan a Javier Duarte por peculado y se quedará encarcelado en CDMX

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de peculado, por lo que seguirá preso en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México (CDMX).

El exgobernador está preso en el Reclusorio Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la CDMX. Este fallo judicial suma un nuevo freno a su intento por salir de prisión, pues incluso buscó la libertad anticipada.

Javier Duarte recibe prisión preventiva por peculado

Un juez federal le impuso prisión preventiva justificada, en una nueva imputación hecha por la FGR, ahora por el delito de peculado.

Su defensa solicitó duplicidad del plazo para determinar si es vinculado a proceso o no, por lo tanto, la continuación de audiencia será el próximo 17 de febrero.

El exmandatario veracruzano estaba por terminar su condena de nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Niegan a Javier Duarte solicitud de libertad anticipada.

El 21 de noviembre de 2025 se le negó la solicitud de libertad anticipada. Javier Duarte ha compurgado el 95 por ciento de su condena de 9 años, pero la FGR ha referido que no existe una buena conducta del exgobernador veracruzano, quien fue sancionado en diversas ocasiones durante su tiempo en prisión.

En la audiencia celebrada ese día, una jueza resolvió como infundada la solicitud de libertad anticipada por la defensa del exgobernador de Veracruz, por lo que permanecerá en el Reclusorio Norte, al menos hasta abril de 2026, cuando se cumpla el 100% de su condena.

El 11 de noviembre se llevó una audiencia, pero no se determinó si quedará en libertad. En aquella ocasión se presentaron cinco testigos por parte de la defensa y estaba pendiente uno más, que sería el director del Reclusorio Norte, para acreditar la buena conducta de Javier Duarte.

¿De qué es acusado Javier Duarte, exgobernador de Veracruz?

El 13 de octubre de 2016, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer la obtención de una orden de captura en contra del exgobernador, quien fue detenido el 15 de abril del 2017 en Panajachel, Guatemala y extraditado a México donde fue condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa en septiembre de 2019.

Las investigaciones de la PGR (hoy FGR) refieren que Javier Duarte supuestamente encabezó una red delictiva con la que desvió 223 millones de pesos del erario, que posteriormente se entregaron a empresas fantasmas para triangular a compañías y prestanombres.

Estas indagatorias, que contaron con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, detectaron que los contratos con dichas empresas ocurrieron entre 2012 y 2013.

Javier Duarte fue acusado por desaparición forzada

El exgobernador logró en noviembre de 2024 que un juez de control le otorgara el sobreseimiento del proceso penal en su contra por el delito de desaparición forzada.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, Javier Duarte presuntamente está relacionado con el hallazgo de los restos de 19 personas en enero de 2016 en el municipio de Emiliano Zapata, en esta entidad, y a unos escasos metros de la academia de policía.

Fue señalado por ordenar encubrir el número total de víctimas halladas en la barranca La Aurora. La indagatoria iniciada por la fiscalía de Veracruz, refiere que como gobernador, posiblemente estaría relacionado con la desaparición y manipulación de información sobre las 19 personas halladas y que fueron identificadas el 4 de abril de 2018.

En 2021, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX cumplimentaron en reclusión una orden de aprehensión contra Javier Duarte, por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas.

