Exhuman 47 cadáveres de seguidores de la Iglesia Internacional de la Buena Nueva, un presunto culto en Kenia

La policía de Kenia exhumó los cadáveres de 47 personas que se cree que eran seguidores del culto cristiano la Iglesia Internacional de la Buena Nueva. La secta, que pensaban que al morir de hambre llegarían al cielo, era liderado por Paul Mackenzie Nthenge.

El viernes 21 de abril, la policía comenzó a exhumar los cadáveres del bosque de Shakahola, cerca de la ciudad costera de Malindi. "En total, 47 personas han muerto en el bosque de Shakahola", dijo a Reuters el domingo el detective Charles Kamau, quien informó de que las exhumaciones seguían.

El ministro del Interior de Kenia, Kithure Kindiki, declaró que todo el bosque había sido acordonado y declarado escena del crimen.

Paul Mackenzie Nthenge ya está detenido por presuntamente liderar la Iglesia Internacional de la Buena Nueva.

47 dead bodies have been discovered in shallow graves by the Police in Malindi, Kenya, after Pastor Paul Mackenzie Nthenge told his members to starve themselves to death to see Jesus."



15 other members were rescued by Police officers in the forest last week. pic.twitter.com/K2q9jJlzIY — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) April 23, 2023

¿Cómo arrestaron a Paul Mackenzie Nthenge, líder de la Iglesia Internacional de la Buena Nueva?

A principios de este mes, la policía rescató a 15 miembros del grupo, fieles de la Iglesia Internacional de la Buena Nueva, a los que, según dijo, se les había ordenado morir de hambre. Cuatro de ellos fallecieron antes de llegar al hospital, según la policía.

El líder de la iglesia, Paul Mackenzie Nthenge, fue detenido el 14 de abril a raíz de una pista anónima. Esta sugería la existencia de tumbas poco profundas pertenecientes al menos 31 de los seguidores de Mackenzie Nthenge.

Los medios de comunicación locales, citando fuentes policiales, informaron de que Mackenzie Nthenge se negó a comer o beber mientras se encontraba bajo custodia policial.

"Esta horrenda lacra en nuestra conciencia debe conducir no sólo al castigo más severo de los autores de la atrocidad cometida contra tantas almas inocentes, sino a una regulación más estricta (incluida la autorregulación) de todas las iglesias, mezquitas, templos y sinagogas en el futuro", dijo el ministro Kithure Kindiki.

El Estado de Kenia acusa a Mackenzie de manipular a los lugareños a través de enseñanzas religiosas extremas sesgadas y miedo a lo desconocido en busca de la salvación, lo que llevó a la muerte de muchos.

The DELUDED Pastor Paul Mackenzie Nthenge has been apprehended after his hallucinatory religious belief made him order the 🐏🐑 to starve to death to quickly go to, & meet in intra-mental ONLY ideas; heaven,& god/mythical Jesus respectively!@AtheistsInKenya @WorldReligions_ pic.twitter.com/B2TohvEP6L — Ada Rii O.Otega (@AdaRiiOtega) April 14, 2023

¿Quién es Paul Mackenzie Nthenge?

Paul Mackenzie Nthenge es un autoproclamado líder espiritual y durante algún tiempo fue un polémico teleevangelista. Se mudó a Shakahola después de cerrar su Iglesia Good News International en Malindi en agosto de 2019. Algunos miembros de su iglesia lo acompañaron.

Según las investigaciones, Mackenzie ha estado dando forma a las creencias de sus seguidores es en su casa. Varios de sus fanáticos ya son ivnestigados por la policía de Kenia por presuntos crímenes horribles, que incluyen matar de hambre a sus hijos y luego enterrarlos en tumbas poco profundas.

Mackenzie Nthenge, quien será acusado del cargo preferencial de asesinato, dice que dejó de predicar en 2019.

