Rubén Rocha Moya está en el radar. El gobernador de Sinaloa, estado donde el crimen organizado opera desde hace años, fue acusado por el gobierno de Estados Unidos por narcotráfico.

El país del norte acusó formalmente al gobernador de Sinaloa este miércoles 29 de abril de 2026, pero junto con él, otros nueve funcionarios mexicanos, tanto en funciones como retirados.

¿De qué acusan a Rubén Rocha Moya? Los delitos por lo que lo buscan

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya de una serie de acciones que habrían favorecido al crimen organizado de varias maneras, aunque de acuerdo con él, no hay elementos que prueben sus nexos con el crimen organizado.

Los acusados ​​presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

El gobernador es acusado de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.



Cargos contra Rubén Rocha Moya en EU Conspiración para la importación de narcóticos; Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

¿Quién es Rubén Rocha Moya y de qué partido es?

Originario de Badiraguato, Sinaloa, Rubén Rocha Moya es el actual gobernador de ese estado, cargo que deberá concluir en 2027.

Es miembro del partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que fundó Andrés Manuel López Obrador.

Historial bajo la lupa...



El caso de Rubén Rocha Moya no es nuevo: desde señalamientos de nepotismo hasta presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, su gestión ha estado rodeada de polémica.



Entre violencia creciente, denuncias y acusaciones internacionales, el tema vuelve al… pic.twitter.com/JKddhHLMLq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

En su trayectoria ocupó un lugar como senador federal de 2018 a 2024, para luego contender a la gubernatura de su estado natal, aunque fue candidato al mismo cargo en 1986 y 1998.

Rocha Moya también ha estado dentro de las filas de la educación al ser rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa entre 1993 a 1997.

De acuerdo con reportes del gobierno de México, tiene Licenciatura como Profesor de Educación Media en el Área de Matemáticas por la Escuela Normal Superior de Oaxaca.

¿Quiénes son los otros funcionarios acusados con Rubén Rocha Moya?

Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York , expresó que el Cártel de Sinaloa "no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos".

Los tros nueve funcionarios mexicanos acusados ​​de narcotráfico y delitos relacionados con armas junto con el gobernador de Sinaloa son:



Enrique Inzunza Cázarez Enrique Díaz Vega Dámaso Castro Saavedra Marco Antonio Almanza Avilés Alberto Jorge Contreras Núñez, a/k/a “Cholo” Gerardo Mérida Sánchez José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado” Juan de Dios Gámez Mendívil Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”

Según la acusación, cada uno de ellos participó en una conspiración con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.

