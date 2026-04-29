Bancada de Morena alega que no hay sustento en acusación de EU contra Rubén Rocha Moya en Nueva York

Una acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, abrió un nuevo frente internacional al señalar presuntos vínculos con operaciones de narcotráfico; sin embargo, desde el Senado, la bancada de Morena aseguró que, en una primera revisión jurídica, la solicitud derivada de ese caso no cuenta con sustento.

El señalamiento se dio a conocer tras un anuncio de autoridades estadounidenses, donde se informó sobre cargos contra funcionarios mexicanos por presuntamente facilitar actividades del Cártel de Sinaloa; la acusación incluye delitos relacionados con tráfico de drogas y uso de estructuras públicas para proteger esas operaciones.

Señalamientos desde Nueva York

De acuerdo con la información difundida por autoridades de Estados Unidos, el caso se centra en una investigación sobre redes de narcotráfico que operan entre México y ese país; dentro de esa indagatoria, se incluyó al gobernador de Sinaloa junto con otros funcionarios y exfuncionarios.

Las acusaciones plantean que, desde posiciones de poder, se habrían facilitado condiciones para el traslado de sustancias ilícitas, así como presuntos acuerdos con integrantes de organizaciones criminales; estos señalamientos forman parte de un expediente judicial abierto en tribunales estadounidenses.

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Historial bajo la lupa...



El caso de Rubén Rocha Moya no es nuevo: desde señalamientos de nepotismo hasta presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, su gestión ha estado rodeada de polémica.



Entre violencia creciente, denuncias y acusaciones internacionales, el tema vuelve al… pic.twitter.com/JKddhHLMLq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

Morena fija postura y defiende Rubén Rocha Moya: "No tiene sustento probatorio"

Tras darse a conocer la acusación, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, confirmó que existe una solicitud vinculada al caso ; sin embargo, precisó que, en una primera revisión conforme a la legislación mexicana y a los acuerdos bilaterales, no se encontraron elementos suficientes.

El legislador explicó que este tipo de solicitudes deben seguir un proceso formal que incluye su análisis por parte de autoridades mexicanas, particularmente la Fiscalía General de la República; será esa instancia la que determine si existen elementos jurídicos para proceder.

Además, señaló que no se debe anticipar un juicio sobre el caso, ya que el procedimiento apenas inicia y requiere revisión técnica conforme a los marcos legales vigentes.

🔴 Estados Unidos 🇺🇸 pide la extradición de Rubén Rocha Moya



El coordinador de los senadores de @PartidoMorenaMx , @NachoMierV confirma que el gobierno de Donald Trump ya pidió la detención del gobernador de Sinaloa, @rochamoya_ pero que en una primera revisión, “no tiene… pic.twitter.com/iFkjZRCgyc — MTP Noticias Puebla (@MTPNoticias) April 29, 2026

¿Hay orden de detención o extradición contra Rubén Rocha Moya?

De acuerdo con lo expuesto por el senador, lo que existe hasta el momento son solicitudes derivadas de la acusación presentada en Nueva York, no una orden definitiva de extradición; estas solicitudes deben ser evaluadas bajo los convenios internacionales que México mantiene con Estados Unidos.

Esto implica que cualquier acción legal en territorio mexicano dependerá del análisis que realicen las autoridades correspondientes y de que se cumplan los requisitos establecidos en la ley.