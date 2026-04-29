“Ya no es rumor”: PAN advierte crisis en Sinaloa y pide la desaparición de poderes en la entidad

La postura de Partido Acción Nacional (PAN) no se hizo esperar, aseguraron las acusaciones en Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa no solo confirman sospechas arrastradas desde hace años, sino que escalan el problema a nivel institucional.

El PAN reitera que lo que durante mucho tiempo fue negado desde el oficialismo ahora se materializa en investigaciones formales. Es decir, el discurso de “son rumores” pierde oxígeno frente a señalamientos que, según el partido, ya cruzaron la frontera de la especulación.

“Ya no es rumor”: el PAN habla de crisis de Estado tras acusaciones a funcionarios

En el comunicado compartido mediante redes sociales, el partido recordó que Sinaloa lleva más de un año y medio atrapado en una espiral de violencia constante, con pérdidas humanas y daños económicos, sin que el gobierno estatal haya logrado restablecer la seguridad.

"Esto ya no es rumor ni especulación. Estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas”, escribieron.

Postura de @AccionNacional sobre las imputaciones hechas al primer círculo de gobierno en Sinaloa. pic.twitter.com/UfKS8VYUPC — Acción Nacional (@AccionNacional) April 29, 2026

¿Desaparición de poderes en Sinaloa? La propuesta del PAN ante caso Rocha Moya

A lo largo del informe, plantean evaluar en el Senado la desaparición de poderes en Sinaloa. No como una amenaza retórica, dicen, sino como una medida constitucional ante una situación que consideran extraordinaria.

El argumento es claro: un gobierno bajo este nivel de señalamientos y con resultados cuestionados en seguridad no tendría condiciones para garantizar la tranquilidad de la población.

El documento remata con una advertencia que resume toda su postura: México no puede permitirse que quienes deben combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de vínculos con él.

