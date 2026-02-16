VIDEO: Pánico en pista de hockey en Rhode Island; tiroteo paraliza partido y deja muertos

Un tiroteo interrumpió un partido juvenil de hockey en Rhode Island hoy 16 de febrero; dejando al menos dos personas muertas y tres heridas en estado crítico , según autoridades locales. El ataque que dejó momentos de caos ocurrió dentro de la Dennis M. Lynch Arena, en Pawtucket, mientras se desarrollaba el encuentro escolar.

El tiroteo se registró la tarde del lunes en pleno partido de hockey, ante familias y estudiantes. La policía confirmó que el agresor murió en el lugar y que no se busca a más sospechosos; equipos estatales y federales reforzaron la seguridad en Rhode Island tras el ataque.

¿Qué ocurrió durante el partido de hockey en Rhode Island?

De acuerdo con la jefa de policía de Pawtucket , se presume que el tiroteo habría sido un evento dirigido que podría estar relacionado con una disputa familiar; sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer el móvil exacto.

El ataque ocurrió cuando se disputaba un partido juvenil de hockey , lo que provocó escenas de pánico dentro y fuera de la arena; los jugadores fueron evacuados mientras padres buscaban a sus hijos entre la confusión.

Víctimas y operativo tras el tiroteo en Rhode Island

Las autoridades informaron que dos personas murieron, además del atacante; además, tres víctimas permanecen hospitalizadas en condición crítica.

El tiroteo movilizó a la Policía Estatal de Rhode Island, así como a agentes federales; en los alrededores del recinto deportivo se desplegó un fuerte operativo, helicópteros sobrevolaron la zona mientras se cerraban accesos viales cercanos a la arena.

Investigación en curso en Rhode Island

La oficina del alcalde señaló que el tiroteo no dejó amenazas activas y que el área fue asegurada. El gobernador expresó condolencias a las familias afectadas por la tragedia ocurrida durante el partido de hockey.

Las autoridades continúan entrevistando testigos y revisando evidencia para reconstruir lo sucedido en este tiroteo que vuelve a colocar a Rhode Island en el centro de atención nacional tras la violencia en un evento deportivo juvenil.

