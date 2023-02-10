Kits de seguridad femeninos, un fenómeno de autocuidado

En un país donde a diario son asesinadas al menos diez mujeres crece la preocupación por el autocuidado. Jóvenes, mujeres adultas, adolescentes muchas de ellas salen armadas de sus hogares con kits de seguridad femeninos que aseguran, las hace sentir un poco más tranquilas al andar solas por las calles.

Los kits de seguridad constan básicamente de:



Gas para los ojos

Una llave que se convierte en corta cinturones y rompe vidrios

Una alarma personal.

Jessy cuenta que hace unos meses, al salir de su trabajo, se sintió acosada por un sujeto. Ante este hecho, buscó la forma de protegerse y en redes sociales encontró los kits de seguridad.

Cuenta que tras portarlo se sintió menos expuesta a sufrir un secuestro o un ataque, así que decidió venderlos y compartirlo con otra mujeres.

Su sorpresa fue que diariamente le solicitaban al menos un kit de seguridad.

"Al tener estas cosas a tu disposición, que los estos kits, te dan la seguridad de si te llega a pasar algo, tienes con qué defenderte”, aseguró Jessy.

Los kits de seguridad son coloridos, modernos y pueden conseguirse relativamente fácil en redes sociales.

El uso de los kits de seguridad es considerado un delito

Sin embargo, hay que aclarar que usar estos kits puede es considerado un delito.

“El artículo 251 del código penal para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que es aplicable en esta entidad, efectivamente, si prevé como la portación de objetos aptos para agredir como un delito y de hecho también establece una sanción respecto del mismo”, subraya la abogada Anaid Valero.

Las penas pueden ser de prisión de tres meses a tres años y se pueden pagar multas de entre 9 mil 336 a 37 mil 346 pesos.

"En este caso, se prevé una sanción de 3 meses, a 3 años de prisión y también una sanción pecuniaria, consistente de 90 a 360 días de multa, conforme evidentemente a las UMAS", aclaró la jurista.

Especialista en género y las mismas mujeres lamentan que la portación de estos objetos de defensa personal represente un delito.

Más cuando, advierten, el Estado, que es el encargado de brindar seguridad, simplemente las ha dejado a la deriva y a merced de los delincuentes.

“Las autoridades tienen que entender precisamente que no somos delincuentes al traer algo que nos protege y que disminuya el riesgo, no, mientras llega y siempre lo hemos dicho estas herramientas son para tener tiempo y escapar y pedir auxilio”, comentó Wendy Figueroa, la presidenta de Red Nacional de Refugios.

En medio de la polémica que existe en torno a la venta y posesión de estos kits, los expertos advierten sobre la urgencia de que el Estado cumpla con su principal obligación que es garantizar la seguridad de todos y se ponga del lado de las potenciales víctimas.