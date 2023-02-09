Buscan sancionar reto clonazepam por corrupción de menores

La bancada del PAN presentó en el Senado de la República una iniciativa para sancionar el reto Clonazepam, por poner en riesgo la vida de las personas, al considerarse corrupción de menores.

La iniciativa, de la senadora Josefina Vázquez Mota busca sancionar este tipo de retos virales, el más reciente es conocido como el reto Clonazepam.

¡Cuidado con el reto Clonazepam!

El cual consiste en tomarse el medicamento y evitar quedarse dormido, grabarse y ver quién aguanta más.

La venta de esta fórmula requiere receta médica por lo que se adquiere de forma clandestina.

¡Cuidemos a niñas y niños! pic.twitter.com/X2sBr33jg6 — Josefina Vázquez Mota (@JosefinaVM) February 1, 2023

En la propuesta se busca reformar el Código Penal Federal para que se considere como corrupción de menores este tipo de actividades además se busca sancionar a todos aquellos que a través de las redes sociales pongan en riesgo la vida e integridad de los niños al convocarlos a participar en el reto clonazepam.

La senadora panista explicó que la iniciativa se debe al acceso el reto de la ballena azul o el reto clonazepam, podrían

Vázquez Mota indicó que esta iniciativa contra el reto clonazepam es debido a los casos recientes que se han presentado en la Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Nuevo León y en Guanajuato se reportaron intoxicaciones en al menos 15 menores de edad.

¿Cuál es el reto del clonazepam?

En redes sociales, principalmente TikTok, comenzó a circular el reto conocido también como “el que se duerma al último, gana” que consiste en tomar medicamentos como el clonazepam de forma controlada para evitar dormir.

El reto clonazepam consiste en que gana el participante que no duerma o duerma al último,ya que este medicamento altera el sueño.

De acuerdo con expertos, el consumo de un alto porcentaje de este medicamento es nocivo para la salud, como alteraciones del sueño, gastrointestinales o incluso la muerte.

“Pueden generar una somnolencia en un principio, pero pueden llegar a consecuencias mucho más graves, alteraciones gastrointestinales, una somnolencia y sueño muy prolongado e incluso llegar hasta la muerte” , advirtió Yamir Vera, médico internista.

Por ello, autoridades han alertado a padres de familia estar atentos a las actividades que tienen los menores de edad en las redes sociales.