¡Kristen Stewart da el sí! Anuncia compromiso con Dylan Meyer

La actriz Kristen Stewart está por cerrar un 2021 llenó de grandes éxitos, tras de ser aclamada por su papel de Lady D en la película ‘Spencer’ y al parecer en su vida personal va viento en popa ya que anunció su compromiso con Dylan Meyer.

Tras una relación de dos años, la actriz de ‘Crepúsculo’ dio a conocer su compromiso en una entrevista para The Howard Stern Show de SiriusXM.

“Nos vamos a casar, lo haremos totalmente. Quería que me propusieran matrimonio, así que creo que definí claramente lo que quería y ella lo hizo. Nos vamos a casar, está sucediendo”, dijo Kristen Stewart.

La actriz y la guionista se conocieron hace siete años en el set de rodaje de una película; sin embargo, comenzaron a salir después de que se reencontraron en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común.

Dos semanas después de reencontrarse, Stewart le dijo a Meyer que la amaba en un bar. “Sus amigos estaban allí o lo que sea. Salieron y yo dije: ‘Oh, estoy tan jodidamente enamorada de ti'", dijo la actriz.

El compromiso de la exitosa pareja llega después de que Kristen Stewart le confesó también a Stern que no podía “esperar” para proponerle matrimonio a Dylan Meyer. “Creo que las cosas buenas pasan rápido”, expresó en 2019.

“Tengo un par de planes que son, como, las mejores cosas que hacer. Es bastante innegable (...) No hay nada como sentirse seguro de nada, porque no sabemos nada. Y eso es lo único que puedes sentir que sabes, saber si estás enamorado de alguien”, dijo la actriz en aquella ocasión.

Sin embargo, en esta ocasión la actriz no dio más detalles de cuándo o dónde será la boda .

¿Quién es Dylan Meyer?

Dylan Meyer es una reconocida guionista, aunque también ha hecho algunas apariciones como actriz. Entre sus guiones destacan ‘Moxie’ (2021), ‘Loose Ends’ (2015) y ‘XOXO’ (2016), mientras que, entre sus papeles como actriz, sobresale su participación en ‘The Death and Return of Superman’, ‘Wrestling Isn’t Wrestling’ y ‘Jem Reacts to the New Jem and the Holograms Trailer’.