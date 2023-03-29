Responsable de tiroteo de Nashville tenía trastorno emocional

La exestudiante de 28 años que mató el lunes a tres niños y tres adultos en una escuela primaria cristiana de Nashville estaba bajo tratamiento médico por un "trastorno emocional" y había comprado siete armas antes del tiroteo, según dijo el jefe de la policía Nashville, John Drake.

Nuevos detalles sobre Audrey Elizabeth Hale surgieron horas después de que la policía publicara un estremecedor video en el que se ve a los agentes irrumpir en Covenant School y realizar un registro habitación por habitación antes de enfrentarla y dispararle mortalmente.

Hale utilizó dos armas de asalto y una pistola durante el tiroteo en la escuela primaria, uno más en una larga serie de tiroteos masivos en Estados Unidos que han convertido las armas en un tema político delicado.

Esas tres armas formaban parte de las siete que Hale compró legalmente en cinco tiendas de la zona, según declaró el martes a la prensa el jefe de la policía metropolitana de Nashville, John Drake.

tiroteo

Una represente de la oficina de investigaciones de Tennessee, confirmó que cualquier tratamiento voluntario para condiciones mentales no prohibe la compra o posesión de armas de fuego. Por su parte el oficial de policía Drake dijo que mientras la atacante salía de su casa, sus padres le preguntaron sobre una bolsa roja que llevaba, sin embargo no le dieron importancia al asunto porque jamas pensaron que su hija tuviera tantas armas ni que se dispusiera a matar a alguien.

Hale dejó tras de sí un mapa detallado de la escuela que mostraba los puntos de entrada, tal como lo describió la policía, pudo ser un "manifiesto" que indicaba que podría haber planeado llevar a cabo tiroteos en otros lugares.

Drake dijo anteriormente que Hale se identificaba como transgénero. El martes se refirió a Hale utilizando pronombres femeninos, aunque Hale utilizaba pronombres masculinos en una página de LinkedIn que enumeraba trabajos recientes en diseño gráfico y reparto de comestibles.

Gran dolor por tiroteo de Nashville

La violencia del lunes supuso el 90º tiroteo escolar, según la Base de Datos de Tiroteos en Escuelas K-12, un sitio web fundado por el investigador David Riedman.

Comunicado de la escuela afectada:

“Nuestra comunidad tiene el corazón roto. Estamos de duelo por la tremenda pérdida y estamos en estado de shock al salir del terror que destrozó nuestra escuela e iglesia.”

Los tres niños de nueve años que murieron en el tiroteo fueron identificados como Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y William Kinney. También murieron por disparos Katherine Koonce, de 60 años, directora de la escuela; Mike Hill, de 61 años, conserje de la institución; y Cynthia Peak, de 61 años, profesora sustituta.

Memorial por tiroteo de Nashville

Decenas de personas crearon un memorial con flores y osos de peluche afuera de la escuela de Nashville en la que un tiroteo cobró la vida de seis personas. Ocurrió justo un día después de la tragedia. Varios simpatizantes acudieron para llorar la pérdida de las víctimas. Se trata del más reciente tiroteo masivo en una escuela de Estados Unidos.

