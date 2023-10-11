15 mil peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe en la madrugada y desde Michoacán

Durante la madrugada de este miércoles 11 de octubre, miles de peregrinos llegaron a la Ciudad de México (CDMX) provenientes del estado de Michoacán, con el objetivo de participar en la marcha de hombres llevada a pie cada año rumbo a la Basílica de Guadalupe.

El grueso de los fieles son pertenecientes a la Arquidiócesis de Morelia, pero diversos contingentes proceden desde distintas regiones de la entidad federativa ubicada en el sur de México, por lo que se trata de un recorrido de miles de kilómetros que finalizaron a pie cerca del Cerro del Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En medio de la ruta acudió el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA), por lo que, de acuerdo con el relato de algunos de los fieles que participaron en la peregrinación, caminaron al menos cinco kilómetros para poder estar frente a la "morenita del Tepeyac" y participar de una misa.

Marcha de peregrinos rumbo a la Basílica de Guadalupe fue solo de hombres

Por otro lado, es importante apuntar que en los contingentes solo participan hombres, ya que las mujeres realizaron su respectiva peregrinación en agosto de este mismo año, los dos con el objetivo de dar gracias por los favores recibidos de la Virgen de Guadalupe, así como realizar peticiones y cumplir mandas.

#MientrasDormía | 15 mil #peregrinos provenientes de Michoacán llegaron a la Basílica de Guadalupe.



Los feligreses llevaban varios días caminando; son sólo hombres, que llegan a agradecer a la Virgen por favores recibidos.@ricardotorresr nos cuenta en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/UfOXEnsZP8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2023

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX implementaron un operativo de vialidad para realizar el acompañamiento de los diversos grupos y realizar los cortes viales pertinentes al paso del contingente por diversas avenidas desde el sur hasta el norte de la capital.

Por otro lado, los primeros reportes oficiales señalan que, en total, son cerca de 15 mil personas las que llegaron a la capital mexicana, todas procedentes de la entidad michoacana. Entre los momentos más destacados, sobresale que con ellos acudió una banda musical que los acompañó en su traslado y que le puso otro tipo de ambiente a la larga peregrinación.

