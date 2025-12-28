El clima en México tendrá cambios importantes en las próximas horas debido al ingreso del nuevo frente frío 25, registrándose descenso de temperaturas, lluvias, vientos fuertes y posible caída de nieve en el país.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el sistema frontal número 24 se disipe sobre el norte del territorio nacional.

¿Cómo estará el clima en México el domingo 28 de diciembre 2025?

El nuevo frente frío número 25 impulsado por una masa de aire ártico, se aproximará e ingresará sobre la frontera norte y noreste del territorio nacional.

Estará asociado con las corrientes en chorro polar y subtropical y un río atmosférico, lo que originará un marcado descenso de las temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en las citadas regiones, además de la probable caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua.

Simultáneamente, un canal de baja presión y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste mexicano, propiciarán lluvias y chubascos en el oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur).

Un segundo canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, y el ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en ambas regiones, incluido el Valle de México.

¿Dónde hará más frío en México el fin de semana?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango



: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla



: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

⚠️ Aviso especial por #CondicionesMeteorológicasAdversas que generará el #FrenteFrío número 25 y su masa de aire ártico este fin de año en #México. Habrá #Lluvias, #EventoDeNorte y sobre todo, descenso de #Temperatura en la mayor parte del país pic.twitter.com/I8Vu8nwBUE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 27, 2025

Estados con lluvias y fuertes vientos el 28 de diciembre 2025

Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Chiapas (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur)



: Chiapas (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur) Intervalos de chubascos : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán



: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nayarit, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento)

Hay probabilidad de caída de nieve o aguanieve, durante la noche y madrugada del lunes en el norte de Chihuahua.

Pronóstico de viento y oleaje 28 de diciembre de 2025:



Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas



: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora



: golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

Clima en CDMX domingo 28 de diciembre 2025

En la mañana se espera cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Durante la tarde, habrá ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 20 a 22 °C.

En Toluca se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 17 a 19 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

