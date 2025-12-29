¡Fin de año bajo alerta! Frente frío 25 sacude con lluvias y nevadas este 29 de diciembre

¡Atención al clima! El cierre del año llega acompañado de condiciones meteorológicas extremas en gran parte del país. Durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes, el frente frío número 25 comenzará a ingresar por la frontera norte y noreste de México, provocando un escenario de lluvias intensas, vientos peligrosos, marcado descenso de temperaturas y hasta la posible caída de nieve y aguanieve en diversas regiones.

De acuerdo con el pronóstico, este sistema frontal interactúa con las corrientes en chorro polar y subtropical, así como con un río atmosférico, lo que incrementa su impacto y alcance en el territorio nacional.

Frente frío 25 a México: Estos son los estados más afectados

En una primera fase, se prevén chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias aisladas en Chihuahua, Sonora (este) y Durango. En el norte de Chihuahua no se descarta la caída de nieve o aguanieve, debido al ingreso de una masa de aire ártico que impulsa al frente frío.

Este aire gélido ocasionará un descenso abrupto de las temperaturas, acompañado de fuertes a muy fuertes rachas de viento, condiciones que elevan el riesgo de afectaciones como caída de árboles, anuncios publicitarios y cortes de energía eléctrica.

Se esperan #Lluvias y #Chubascos en algunos estados del noroeste y noreste del país, así como #Viento con #Rachas fuertes 💨



Da clic en los siguientes gráficos y entérate del pronóstico

Lluvias intensas y evento de “Norte” este lunes 29 de diciembre

Para este lunes, el frente frío 25 se desplazará sobre el litoral del golfo de México. En combinación con una vaguada en altura y un río atmosférico, generará lluvias fuertes a intensas en amplias zonas del norte, centro, oriente y sureste del país.

Los estados con mayor impacto serán Veracruz, Puebla y Tamaulipas, donde se pronostican lluvias puntuales intensas, mientras que Oaxaca, Chiapas y Tabasco también enfrentarán precipitaciones significativas.

Además, la masa de aire ártico asociada provocará un evento de “Norte” intenso, con rachas estimadas de 90 a 110 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec, lo que representa un alto riesgo para la navegación marítima y actividades costeras.

El día de mañana un #FrenteFrío ocasionará lluvias y descenso en las temperaturas y #Rachas de #Viento en el #ValleDeMéxico y la Megalópolis.



Checa el pronóstico para los siguientes días en: https://t.co/ornurShKJe

Zonas de México con caída de nieve hoy

Uno de los fenómenos más relevantes será la probabilidad de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua y Durango, además de las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Mientras el norte y centro del país enfrentan temperaturas bajo cero, en el occidente y sur persistirán valores máximos de hasta 40 grados, principalmente en Sonora, Sinaloa, Michoacán y Guerrero, evidenciando un marcado contraste térmico.