La Doctísima Opinión: AMLO respalda a Sheinbaum al no invitar al rey de España a su toma de protesta

Hoy en La Doctísima Opinión, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó a su sucesora, Claudia Sheinbaum, al no invitar al rey de España, Felipe VI, a su toma de protesta el próximo 1 de octubre.

“Yo apoyo a la presidenta. México ya no es una Colonia. Estaban muy mal acostumbrados. Durante el periodo neoliberal venían a hacer su agosto desde España. Me refiero a las élites, no al pueblo español”, dijo el mandatario en su conferencia matutina del 25 de septiembre, desde Palacio Nacional.

Carolina Rocha, Vicente Gálvez y Jaime Guerrero platican en La Doctísima Opinión sobre la escalada en el conflicto entre México y España. Sheinbaum explicó que no invitó al rey de España, porque no respondió a la carta que le envió López Obrador para pedir perdón por la Conquista .

Diputados del PAN se deslindan

Diputados del PAN enviaron una carta al rey de España con atención al embajador de ese país en México para deslindarse de la descortesía hacia la Corona española.

“Ir con el embajador de España a presentar una carta en donde expresamos a nuestro criterio, su majestad es bienvenido. Si en algo ha fallado este gobierno es que las relaciones diplomáticas se han deteriorado por venganzas de hace siglos”, dijo la coordinadora de los diputados del PAN, Noemí Luna Ayala.