Conferencias de trabajadores del Poder Judicial inician de manera “atropellada” en la Doctísima Opinión

¡Ay no! Los trabajadores del Poder Judicial han iniciado sus conferencias mañaneras (sí, una más), un espacio diseñado para ofrecer una réplica a las conferencias presidenciales. Este nuevo formato se llevará a cabo de lunes a viernes, con una duración de 30 minutos. Sin embargo, en su debut presentaron algunos problemas que pusieron en jaque la transmisión.

A pesar de todo esto, el magistrado Juan José Olvera López presidió la conferencia, acompañado por la magistrada Adriana Ortega y el magistrado José Rogelio Alanís. Olvera destacó la importancia de acatar las decisiones judiciales, independientemente de las opiniones que puedan generar.

Cabe mencionar que este no es el primer intento de replicar “la mañanera"; diversas iniciativas anteriores no han tenido éxito. Por otro lado, Claudia Sheinbaum declaró no haber recibido notificación sobre la orden de la jueza veracruzana Nancy Juárez Salas, quien solicita la eliminación de la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación.