La Feria Internacional del Libro regresa a la CDMX

Ciudad de México. La Feria Internacional del Libro (FIL) vuelve a la CDMX del 08 al 17 de ocubre, su edici´´on XXI se llevará a cabo en el Zócalo capitalino, después de un año de la emergencia sanitaria por Covid-19, el sector cultural tuvo que suspender sus actividades, el año pasado la FIL se realizó de manera virtual, sin embargo en esta ocasión será híbrida con actividades presenciales y virtuales.

En esta edición participarán más de 330 casas editoriales, de las cuales, 117 son independientes. Y se distribuirán al público alrededor de 9 mil ejemplares gratuitos.

En la FIL Zócalo se rendirá homenaje a Antonio Helguera, Francisco G. Haghenbeck, Enrique González Rojo y a Jacinto Barrera Bassols.

La FIL tendrá un horario de 10:00 a 21:00 horas, la entrada será totalmente gratuita, se realizarán más de 200 actividades entre conciertos, charlas, conferencias, conciertos, debatres y presentaciones editoriales.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum indicó que esta edición de la FIL es “popular, no una feria de élite”, por lo que invitó a los ciudadanos a asistir con las medidas sanitarias corrrespondientes debido a la pandemia de Covid-19.

“Está feria tiene una característica muy especial a diferencia de muchas otras, es en realidad una feria popular no es una feria de élites donde hay que pagar por entrar sino es una feria popular (...) es falso que el pueblo de México no lea, lo que pasa es que no tiene acceso a los libros”, enfatizó la mandataria capitalina.