FGR solicita extradición de exfuncionarios ligados a Silvano Aureoles

La justicia mexicana ha iniciado formalmente los trámites para traer de vuelta al país a dos antiguos funcionarios de alto nivel vinculados con la administración michoacana de Silvano Aureoles Conejo.

La Fiscalía General de la República ha gestionado, mediante el apoyo de la Cancillería, la entrega de Israel Patrón Reyes y Guillermo Loaiza Gómez, quienes se desempeñaron como titular de Seguridad Pública y responsable de adquisiciones estatales, respectivamente.

Caso de corrupción en Michoacán: la búsqueda de exfuncionarios vinculados con Silvano Aureoles

A ambos personajes se les vincula con un quebranto financiero que supera los tres mil millones de pesos, capital que originalmente debía ser empleado en la edificación de siete centros operativos para las fuerzas policiales de la entidad.

Las investigaciones judiciales permitieron establecer el paradero de los prófugos gracias a la colaboración internacional. Patrón Reyes fue detectado en territorio estadounidense después de que se emitiera un mandato judicial para su captura por cargos que incluyen el manejo indebido de recursos públicos, lavado de activos, gestión fraudulenta y coalición delictiva.

Por su parte, Loaiza Gómez fue ubicado en Argentina. Ambos excolaboradores cuentan con fichas de búsqueda emitidas por la Interpol, lo que facilitó su localización en el extranjero tras abandonar el país para evadir la acción de la justicia federal.

Ambos prófugos fueron localizados en EU y Argentina, donde se emitieron alertas de Interpol

Este proceso legal se desprende de una red de corrupción que operó durante el periodo comprendido entre 2016 y 2021. De acuerdo con las indagatorias fundamentadas en los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, este grupo de servidores públicos realizó maniobras ilícitas relacionadas con el alquiler, la preservación y la compra de propiedades destinadas a albergar a la Guardia Civil en diversas regiones michoacanas, tales como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Las querellas interpuestas señalan un uso sistemático del presupuesto estatal para fines ajenos al bienestar público.

En la actualidad, el sistema penitenciario de la capital del país mantiene recluidos a cuatro individuos vinculados a este esquema, entre ellos quienes fueran responsables de las áreas de finanzas y seguridad pública, así como delegados administrativos. Estos exfuncionarios están por cumplir doce meses privados de su libertad mientras aguardan las determinaciones de la jueza Patricia Sánchez Nava.

¿De qué se le acusa a Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán?

El exgobernador de Michoacán cuenta con una orden de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Además, deberá pagar una garantía de 52 mil pesos. Lo acusan de irregularidades en la compra de cuarteles para la policía estatal, por 3 mil 400 millones de pesos.