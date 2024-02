Muere Cat Janice, madre que transformó su lucha contra el cáncer en una canción para asegurar el futuro de su hijo

¡No hay nada más poderoso que el amor de una madre! Cat Janice, la cantautora que conmovió al mundo con su canción “Dance You Outta My Head”, una melodía que transformó su última batalla contra el cáncer en una incansable búsqueda por asegurar el futuro de su hijo, lamentablemente murió este miércoles 28 de febrero.

Cat Janice, una madre que convirtió su lucha contra el cáncer en una canción viral

Catherine Janice Ipsan, mejor conocida como Cat Janice, fue una cantautora estadounidense, de 31 años, que en 2022 fue diagnosticada como un sarcoma, un tipo de cáncer muy poco común que empieza en los huesos o en los tejidos blandos del cuerpo. Tras conocer la noticia, dejó su programa de maestría en Geología Costera y redujo sus horas de trabajo para someterse a un intensivo tratamiento en Nueva York.

Todo parecía indicar que Cat Janice había librado la batalla luego de pasar por quimioterapia, cirugía y radioterapia, por lo que recibió el alta médica; sin embargo, en 2023 el cáncer regresó y se expandió a sus pulmones, convirtiéndolo en una enfermedad terminal.

“Dance You Outta My Head”, el éxito viral de Cat Janice

Pese a la terrible noticia, Cat Janice no se dio por vencida y decidió utilizar su talento musical para asegurar el futuro de su pequeño hijo de 7 años. En enero de 2024, lanzó la canción “Dance You Outta My Head” o “Baila fuera de mi cabeza”, una melodía que conmovió al mundo entero al transmitir el amor de una madre por su hijo y su deseo último deseo de que siempre tuviera una vida plena.

A pocas horas de su estreno, “Dance You Outta My Head” se volvió tendencia en redes sociales, ya que la melodía se transformó en un himno que no solo logró recaudar los fondos para su hijo, sino que también se convirtió en un símbolo de esperanza y lucha para quienes enfrentan la dura batalla contra el cáncer.

Desafortunadamente, Cat Janice murió este 28 de febrero como consecuencia del cáncer que la aquejaba desde 2022. Hoy en día, su historia dejó todo un legado de espíritu y valentía.