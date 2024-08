¿Quién es Gotti III? El boxeador que lleva la mafia en la sangre y enfrentará a Mayweather

Una pelea de época es la que se espera en la Ciudad de México cuando uno de los mejores boxeadores de la historia, Floyd Mayweather Jr. se enfrente al estadounidense John Gotti, el próximo fin de semana.

Para los apasionados del boxeo el regreso de Mayweather Jr. representa la emoción en su máximo esplendor; sin embargo, el deporte está lleno de historias y la que trae consigo su contrincante genera aún más polémica para la gran pelea.

¿Quién es John Gotti? La historia del boxeador que es nieto de la mafia neoyorquina

El nombre de John Gotti III resuena con fuerza en el ámbito de las artes marciales mixtas y el boxeo profesional, no solo por su habilidad en el cuadrilátero, sino también por su destacado linaje familiar. Nacido en 1992 en Rockville, Nueva York, es el nieto de John Gotti, el célebre líder de la familia criminal Gambino, quien tuvo un papel preponderante en el crimen organizado de Nueva York durante la década de 1980.

Desde que hizo su debut en artes marciales mixtas en 2017, Gotti III ha demostrado ser un competidor formidable. Su estilo agresivo y su habilidad para finalizar combates de manera rápida le han valido reconocimiento en la promoción CES MMA. En 2020, dio el salto al boxeo profesional, donde ha mantenido un récord perfecto de dos victorias, ambas por nocaut. A sus 31 años, Gotti III se presenta como un rival desafiante, especialmente de cara a su próxima pelea contra el legendario Floyd Mayweather Jr.

Mayweather Jr. Vs. Gotti: ¿Cuándo y dónde ver la pelea EN VIVO?

¡No te la pierdas! Como ya es una costumbre, si quieres ver boxeo y una excelente transmisión Box Azteca trae consigo los mejores momentos de una de las peleas más esperadas de los últimos años.

El ingrediente no podría ser mejor, pues se celebrará en la Arena Ciudad de México el próximo 24 de agosto, justo al terminar el encuentro de futbol entre Tigres vs. Chivas; para seguir el minuto a minuto de Mayweather vs. Gotti, no olvides sintonizar Azteca siete o bien, ingresar a aztecadeportes.com para tener una noche llena de emoción y mucho box.