Cosquer, la gruta que quedó bajo el mar con más de 150 pinturas rupestres

En 1985 el buzo Henri Cosquer descubrió la gruta Cosquer, la cual se encontraba a unos 35 metros por debajo del mar en Marsella, Francia, lo más impresionante es que dentro de ella había unas 150 pinturas rupestres, lo que demostraba que no siempre estuvo sumergida, y que el mar poco a poco ha ido reclamando más espacio.

De inmediato se convirtió en objeto de estudio, ya que es la única cueva que se encuentra bajo el mar, donde además de los grabado prehistóricos en las paredes había rastros de que alguien vivió en el lugar pues se encontraron restos de carbones de fuego, antorchas y algunas herramientas.

La gruta Cosquer es una cueva submarina famosa por contener pinturas prehistóricas del #Paleolítico #Arte Caballos en negro #Gravetiense pic.twitter.com/duqtGmqas1 — Crónica de Arqueología (@ivandiazsm) January 12, 2020

Algunos expertos han indicado que la gruta Cosquer se llenó de agua al final de la última glaciación, hace unos 10 mil años cuando las altas temperaturas derritieron el hielo y comenzaron a desaparecer las cuevas que probablemente eran habitadas.

¿Qué hay dentro de la gruta de cosquer?

Dentro de la cueva se encontraron más de 150 figuras rupestres, así como plantillas de manos de adultos, muchas de ellas tienen dedos incompletos.

3. La gruta Cosquer, cerca del cabo Morgiou, Marsella. Su entrada está directamente por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Tiene mas de 200 pinturas rupestres Gravetienses y Solutrenses de entre 27 y 19 ka. Costa Azul, glamour. pic.twitter.com/h4Zgsz9I2G — Antonio Rodríguez-Hidalgo (@WhiteRabbit36) November 17, 2021

Los dibujos revelaron la presencia de muchos animales marinos como focas, pingüinos, peces cetáceos y hasta medusas, en una zona donde actualmente no hay estos animales. Asimismo había otros animales como antílopes saiga, ciervos, entre otros.

Crean copia de la gruta cosquer

No obstante, las pinturas halladas en la gruta cosquer están amenazadas con desaparecer debido al cambio climático y la contaminación, por lo que los expertos trabajan contrarreloj para realizar una réplica de todos los hallazgos y llevarlos a la superficie.

Un grupo de artistas plásticos recrearon las pinturas intentando acercarse lo más posible a la realidad, por lo que han utilizado la tecnología con cartografía digital para crear una reconstrucción en 3D de la gruta.

Debajo del mar hay miles de cuevas desaparecidas

El descubrimiento de la cueva en Italia, puso sobre la mesa un problema que pocas veces se toca: la desaparición de miles de cuevas prehistóricas que fueron tragadas por el agua del mar a lo largo del Mediterráneo y que podrían esconder grandes tesoros. Tan solo al lado de Cosque hay varias grutas que se cree que también pudieron estar habitadas.

