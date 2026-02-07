Se queda en prisión “La Patrona”; es vinculada a una masacre en Yucatán

Gabriela Alejandra “N”, de 29 años y originaria de Quintana Roo, alias “La Patrona”, fue vinculada a proceso y permanecerá en prisión preventiva por orden de un Juez de Control en Yucatán, al ser señalada como probable responsable de diversos delitos previstos en el Código Penal del Estado y en la Ley General de Salud.