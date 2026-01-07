Ataque armado deja tres muertos y un herido en Yucatán, uno de los estados más seguros

La tranquilidad que suele caracterizar a Dzilam González y en general al estado de Yucatán se acabó este 2026, ya que se registró un ataque armado que dejó tres personas muertas y un lesionado. Los hechos ocurrieron en la colonia Santa Cruz y movilizaron de inmediato a corporaciones de seguridad y servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión fue denunciada a través de la línea de emergencias 9-1-1. Al llegar al sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Policía Municipal y paramédicos, confirmaron una escena devastadora: dos personas ya no contaban con signos vitales y otras dos estaban gravemente heridas.

DOS PERSONAS FALLECIDAS Y DOS LESIONADAS POR ARMA DE FUEGO EN DZILAM GONZÁLEZ



La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que, tras un reporte recibido a través de la línea de emergencias 9-1-1, se atendió una agresión con arma de fuego en la colonia Santa Cruz, en Dzilam… pic.twitter.com/MbwBO9jrwg — SSP Yucatán (@sspyuc) January 6, 2026

Tres víctimas mortales tras ataque armado en Yucatán

Los lesionados fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención especializada. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que uno de ellos perdió la vida a consecuencia de las heridas, elevando a tres el número de víctimas mortales.

De manera extraoficial, trascendió que entre los fallecidos se encuentra Juan Carlos “N”, de 22 años; Ariel “N”, de apenas 15 años, conocido en la comunidad por ser un joven beisbolista local; y Luis “N”, de 30 años, quien trabajaba como cuidador de caballos y murió mientras recibía atención médica.

Operativo y búsqueda de responsables del multihomicidio en Yucatán

Tras el ataque, las autoridades acordonaron el área para preservar la escena del crimen y permitir que peritos realizaran las diligencias correspondientes. Al mismo tiempo, se activaron operativos para tratar de ubicar a los responsables, quienes lograron darse a la fuga.

Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre el móvil del ataque ni sobre posibles detenidos, ya que la investigación sigue en curso. La SSP pidió paciencia a la ciudadanía mientras se esclarecen los hechos y reiteró la importancia de reportar cualquier situación sospechosa a los números de emergencia.

Yucatán, entre los estados más seguros del país

El crimen ha generado un fuerte impacto no solo en Dzilam González, sino en todo el estado, considerado uno de los más seguros del país. De acuerdo con cifras oficiales, de enero a noviembre de 2025 se registraron solo 190 homicidios en Yucatán, una cifra baja en comparación con otras entidades que superan los miles de asesinatos, pero que no evita que casos como este causen alarma social.

Especialistas señalan que hechos violentos aislados suelen tener un mayor impacto en estados con bajos índices delictivos, ya que rompen con la percepción de seguridad que predomina entre la población.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para utilizar el 9-1-1 en caso de emergencias y el 089 para realizar denuncias anónimas, herramientas clave para prevenir delitos y apoyar las investigaciones.

Mientras tanto, la comunidad de Dzilam González permanece en duelo, exigiendo justicia para las víctimas y respuestas claras ante un hecho que dejó una herida profunda en un municipio acostumbrado a la calma.