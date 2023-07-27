La primera fuente de la CDMX, hoy en el abandono

En medio del ir y venir de los capitalinos y los peseros de transporte público del paradero de la estación del Metro Chapultepec, hay una joya arquitectónica que casi nadie voltea a ver. “Está escondida, en esta glorieta, no hay mucho acceso, está el circuito, pasan coches, está la entrada de Chapultepec, si lo veo, estás completamente sola”, comentó el cronista Arturo Trejo. En el abandono y sorprendentemente es la primera fuente que fue construida en la Ciudad de México.

“Esta fuente, no hay muchos datos de quien la hizo, pero si más o menos se edificó del 1755 a 1760, no estaba aquí, estaba adentro del Bosque de Chapultepec, en lo que fue el primer acueducto de Chapultepec, abajo del cerro del Chapulín, existían unos manantiales que dotaban de agua a esta fuente y de esta fuente también se desprendían 902 arcos que están también en avenida Chapultepec hasta llegar a Eje Central”, señaló Trejo.

Aguadores se surtían en la fuente de Belén

Los cronistas de la ciudad, mencionan que la fuente de Belén estuvo en ese lugar, alrededor de 100 años, dotando del vital líquido a los aguadores que llenaban sus vasijas de barro y años después la trasladaron a la zona de Constituyentes como un adorno.

“Pero ya luego en la época de Luis Echeverría, es trasladada a este piso que no está uniforme, porque abajo está el Metro y entonces hay constante movimiento y a la fuente la partida casi en dos y esto es lo que ahora esta fuente es un adorno con mucha historia y mucha antigüedad”, enfatizó el cronista de la ciudad.

Encerrada en un corral, de metal, desgastada por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento se encuentra la fuente de Belén, un tesoro de estilo barroco, que sin lugar a duda eclipsa a las grandes y modernas edificaciones de Paseo de la Reforma.