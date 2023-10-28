Joven de 21 años muere por beber ‘limonada recargada’ mal etiquetada

¡Trágica muerte en Estados Unidos! Sara Katz, de 21 años, murió luego de beber una ‘limonada recargada’ en un popular restaurante del país norteamericano. Ahora, los padres de la joven buscan demandar al establecimiento por no etiquetar correctamente el producto.

Así fue la trágica muerte de la joven que murió por beber una limonada

El trágico episodio ocurrió en septiembre de 2022, cuando la joven se encontraba disfrutando de un ameno momento en compañía de sus amigos en un restaurante, lamentablemente nunca se imaginó que ese sería su último día, ni mucho menos que sería una limonada la causa de su muerte.

Minutos después de empezar con el primer sorbo de la bebida, Sara Katz sufrió un paro cardíaco. A pesar de que fue trasladada rápidamente al hospital, experimentó otro paro cardíaco más que terminó con su vida.

Según el testimonio de los padres, la bebida, denominada “Charged Lemonade”, estaba cargada de cafeína y otros compuestos comúnmente encontrados en bebidas energéticas comerciales; sin embargo, no se encontraba debidamente etiquetada y nada pudo prevenir a la joven.

El consumo de la “Charged Lemonade” era fatal para Katz debido a que padecía una afección cardíaca preexistente, por lo que de tener conocimiento de lo que se encontraba compuesto la bebida, de ninguna forma hubiera consumido el producto, aseguraron sus padres.

Padres buscan demandar al restaurante que mató a su hija con una limonada

La familia de Sara ahora busca demandar al establecimiento y ya presentó una demanda ante el Tribunal de Apelaciones Comunes de Filadelfia, en Estados Unidos, contra el restaurante Panera Bread por presunta negligencia y omisión.

De acuerdo con la demanda que presentó la familia de la joven, la bebida que causó su muerte se encuentra calificada como ‘altamente peligrosa’ , ya que un vaso grande contiene incluso más cafeína que las latas de productos energéticos de reconocidas marcas.

A pesar de la tragedia, el establecimiento en cuestión no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el incidente ni sobre la demanda presentada por la familia de Katz.