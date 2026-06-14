VIDEO: ¡Como el Rey Misterio! Mujer se lanza sobre una pelea callejera de lucha libre en CDMX

¡México lo vuelve hacer! En redes sociales se viralizó un video que muestra cómo una mujer interviene en una "pelea callejera" de lucha libre en calles de la CDMX, con un increíble salto, dejando boquiabiertos a miles de espectadores.

El video muestra como es que la Ciudad de México vuelve a superar la realidad durante este Mundial 2026, sorprendiendo a los visitantes extranjeros.

Aficionada se suma a la "lucha libre" callejera en la CDMX

Entre empujones y lanzamiento de mochilas, se puede ver a tres hombres con máscara de luchador, "peleando" en calles de la capital del país; los sujetos se pateaban, se tiraban al piso, e incluso rodaban por el pavimiento.

Uno de los aficionados decidió unirse al "grupo de luchadores", por lo que se subió a un poste para aventarse sobre dos personas enmascaradas, que lo atraparon en el aire y comenzaron a "luchar con él".

Entre la "pelea", una mujer que se encontraba entre la multitud, corrió para lanzarse sobre las tres personas que se encontraban luchando en las calles de la Ciudad de México, lo que impactó a los espectadores.

Al levantarse, la mujer, que también vestía una playera de la Selección Mexicana, comenzó a dar pequeños empujones a los otros luchadores al momento de levantarse.

Imagina ser extranjero y encontrarte con tres luchadores enmascarados peleando en plena calle. Y cuando crees que ya lo viste todo, una mujer se les lanza como si fuera Rey Mysterio.



El surrealismo mexicano nunca dejará de sorprenderme. 😭🇲🇽 pic.twitter.com/GouBV6WDVb — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 12, 2026

El videos e viralizó rápidamente en redes sociales, demostrando que los mexicanos disfrutan al máximo el Mundial 2026. Actualmente, la publicación cuenta con más de 10 mil compartidos y 76 mil 'me gusta'.

"El surrealismos mexicano nunca deja de sorprenderme", explicó la persona que publicó el video de la mujer saltando sobre los "luchadores callejeros" en redes sociales.

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana volverá a la chancha el próximo jueves 18 de junio 2026 para enfrentarse contra Corea del Sur; el encuentro se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara.

El partido de México vs. Corea del Sur podrás verlo EN VIVO y totalmente GRATIS desde los canales de Azteca.