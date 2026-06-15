La temporada de lluvias en la Ciudad de México inició el pasado 15 de mayo y se extenderá hasta el próximo 15 de noviembre ; sin embargo, en apenas unas semanas, el temporal de aguaceros que ha golpeado a la capital del país ha provocado inundaciones, fuertes granizadas y severas afectaciones al transporte, principalmente a las personas que transitan en auto.

Ante este panorama, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México mantiene recomendaciones vigentes para cuando circulas en tu vehículo durante las lluvias orrenciales, las cuales te permitirán evitar riesgos que pongan en peligro tu vida y el desempeño de tu auto.

Aunque muchas personas creen que un vehículo puede resistir cualquier encharcamiento, especialistas en seguridad vial y datos técnicos muestran una realidad distinta. Durante las lluvias en México, una acumulación de agua aparentemente inofensiva puede provocar desde daños mecánicos costosos hasta que un auto pierda estabilidad y sea arrastrado por la corriente.

¿Cuántos centímetros de agua pueden arrastrar un auto durante las lluvias en México?

El riesgo comienza mucho antes de lo que imagina la mayoría de los conductores; para un auto compacto o sedán, el límite recomendado suele ubicarse entre 15 y 20 centímetros de agua, una altura cercana a la mitad de los rines, superar ese nivel incrementa la posibilidad de sufrir daños en el motor o perder el control de la dirección.

En vehículos más altos, como camionetas o SUV, el margen puede aumentar hasta aproximadamente 30 centímetros; sin embargo, eso no significa que sean inmunes a una inundación.

Diversos estudios sobre comportamiento hidráulico de vehículos indican que un automóvil de más de una tonelada puede comenzar a perder adherencia cuando el agua alcanza cerca de 30 centímetros.

Si la profundidad continúa aumentando, el riesgo se multiplica, entre 60 y 70 centímetros puede presentarse flotación parcial y, cuando el nivel se acerca a los 90 centímetros combinado con una corriente fuerte, incluso vehículos de gran tamaño pueden ser arrastrados.

¿Qué puede ocurrirle a un auto según la profundidad del agua?



15 a 20 centímetros: un auto compacto puede perder adherencia y presentar aquaplaning.

30 centímetros: aumenta el riesgo de perder tracción y control de la dirección.

30 a 60 centímetros: el agua puede alcanzar la toma de aire del motor y provocar daños mecánicos severos.

60 a 70 centímetros: el vehículo puede comenzar a flotar parcialmente.

70 a 90 centímetros: un auto puede ser arrastrado por la corriente, incluso si se trata de una camioneta o SUV.

Más de 90 centímetros: existe riesgo de arrastre total, vuelcos y situaciones que ponen en peligro la vida de los ocupantes.

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¿Cómo cruzar una inundación si no tienes otra opción para continuar tu camino?

La recomendación principal es evitar cualquier zona donde exista corriente considerable; sin embargo, si únicamente enfrentas un encharcamiento y no hay una ruta alterna segura, es importante mantener una velocidad constante y una aceleración moderada para evitar que el motor se apague.

También se recomienda avanzar por la parte más alta de la vialidad, normalmente ubicada en los carriles centrales, donde suele acumularse menos agua. Una vez superado el tramo inundado, es conveniente accionar suavemente los frenos varias veces para ayudar a secarlos y recuperar su eficacia.

Al finalizar el trayecto, conviene revisar el vehículo y estar atento a cualquier ruido, vibración o comportamiento inusual.