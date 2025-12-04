Logra la UAT 500 plazas para sus egresados en Aduanas de México

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió en Nuevo Laredo la reunión de trabajo con autoridades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), con el objetivo de dar seguimiento al convenio de colaboración celebrado entre ambas instancias, en donde se destaca la apertura de oportunidades laborales para egresados de esta casa de estudios.

En el encuentro participó el director general de Planeación Aduanera de la ANAM, José Sánchez Pérez; el teniente coronel, Erik Omar Salinas Flores, titular de la Aduana de Nuevo Laredo, entre otros directivos de este sector; y, por parte de la UAT, acompañó al rector el director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo, René Adrián Salinas Salinas.

Como parte de esta agenda, se revisó el proceso de incorporación de egresados al nuevo Centro Regional Administrativo de la ANAM, próximo a inaugurarse en esta ciudad fronteriza, donde la UAT participará en la evaluación de perfiles y selección del personal que integrará las primeras 500 plazas de base que la agencia federal abrirá en la región.

Durante el diálogo, el rector Dámaso Anaya destacó que esta colaboración representa un paso decisivo para consolidar la presencia de la UAT en los sectores estratégicos del país, al tiempo que reafirma el compromiso institucional con la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo regional y nacional.

Asimismo, se avanzó en el proyecto conjunto de desarrollo tecnológico aplicado a la eficiencia operativa de las aduanas, iniciativa que, liderada por cuerpos académicos y especialistas de la UAT, permitirá fortalecer la innovación dentro del sistema aduanero mexicano y abrir nuevas rutas de investigación para la comunidad universitaria.

Esta reunión refleja la visión humanista y de crecimiento sostenido impulsados por el rector Dámaso Anaya Alvarado, quien ha priorizado la vinculación estratégica, la modernización institucional y la generación de oportunidades laborales para la comunidad estudiantil y egresada.

Con estas acciones, la UAT reafirma su liderazgo en la región y su compromiso con el desarrollo de proyectos que generen impacto social, económico y formativo en beneficio del estado y del país.