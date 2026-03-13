Muere en ataque armado Claudia Ivett Rodríguez, líder del PRI en la Costa Chica de Guerrero

Desde hace años ha quedado claro que la violencia en México ya no distingue género, edad, ni mucho menos cargos políticos. En Guerrero, un estado en alerta roja por los homicidios, se registró el asesinato de la líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Costa Chica, Claudia Ivett Rodríguez.

La presidenta seccional del PRI en Ometepec fue asesinada durante un ataque armado durante la noche del miércoles 11 de marzo, cuando presuntamente se encontraba trabajando.

PRI exige justicia por Claudia Ivett Rodríguez

La triste noticia fue confirmada por el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, quien condenó el "cobarde asesinato" de la víctima.

A través de sus redes sociales, el político exigió a las autoridades una investigación a fondo para esclarecer el ataque en el que fue privada de la vida su compañera.

"Condeno el cobarde asesinato de Claudia Ivett Rodríguez Estrada, líder del PRI en la Costa Chica de Guerrero. Exigimos a las autoridades una investigación a fondo y resultados inmediatos. ¡Exigimos justicia!", se pudo leer en la publicación.

Mi respaldo total a @AleBravoAb,… — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) March 12, 2026

Por su parte, Alejandro "Alito" Moreno, el presidente del partido tricolor, también expresó sus condolencias, asegurando que este crimen solo evidencia cómo el gobierno de Morena cada día se ve rebasado, mientras protegen a los delincuentes.

"Este crimen confirma lo que millones viven todos los días. El país está rebasado y el gobierno de MORENA no da resultados. La inseguridad avanza, la impunidad protege a los delincuentes y las familias quedan desamparadas", fueron parte de sus palabras.

Este crimen… https://t.co/wwOkxiFmML — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 12, 2026

¿Qué se sabe del asesinato de la líder del PRI en la Costa Chica de Guerrero?

A unos días de que se conmemorara el Día Internacional de la Mujer, donde miles de mujeres se congregaron para la marcha del 8M y exigieron un alto a la violencia machista y a los feminicidios, la inseguridad en México volvió a cobrar otra vida.

Primeros reportes indican que la dirigente local, quien también fue comisaria municipal de Milpillas, se encontraba la noche del miércoles trabajando en su tienda, cuando hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego.

Debido a las balas, Claudia Ivett perdió la vida de inmediato, mientras los sujetos lograron huir, sin que ninguna autoridad les cerrara el paso.

Hasta el momento, la Fiscalía de Guerrero no ha informado de ninguna detención por este ataque, ni sobre el posible móvil del atentado.

Condenamos el artero asesinato de nuestra compañera Claudia Ivette Rodríguez Hernández, Presidenta Seccional del municipio de Ometepec. pic.twitter.com/CTUi5uDAQy — CDE PRI Guerrero (@CDEPRIGuerrero) March 12, 2026

Cabe recordar que el pasado 5 de febrero, Humberto Quezada Justo, quien también fue exdirigente priista, fue asesinado mientras viajaba en su motocicleta en Azoyu, región de la Costa Chica.

Con este nuevo crimen, ya suman dos ataques a políticos en Guerrero en lo que va de 2026. El cruel reflejo de cómo el crimen organizado continúa avanzando, sin importar quiénes sean las víctimas.

