Niña de 9 años desaparece en Chiapas tras ir por leña a la montaña; difunden retrato hablado

Aunque pobladores han corrido el rumor de que la niña Juliana López Cruz pudo ser llevada por duendes, autoridades han intensificado la búsqueda de la menor de 9 años que desapareció en la montaña desde el pasado 7 de febrero en Tila, Chiapas.

Desde aquel sábado que la niña fue reportada como extraviada en la localidad Ojo de Agua, vecinos y autoridades han recorrido la zona montañosa para dar con su paradero. Sin embargo, fue hasta este jueves 12 de marzo que se emitió la Alerta Amber con un retrato hablado de Juliana.

Niña desaparece en las montañas de Tila, Chiapas

De acuerdo con versiones difundidas, la pequeña salió de su domicilio alrededor del mediodía y desde entonces no se tiene información de ella.

No obstante, familiares aseguran que Juliana se extravió luego de que subiera al cerro para extraer leña en compañía de su mamá. Los testimonios refieren que se adelantó en el camino, algo que hacía de manera común, pero aquel sábado ya no llegó a casa.

Tras emitirse el reporte, pobladores de Tila y Sabanilla en la zona norte de Chiapas se unieron a las brigadas de búsqueda. Pero a cinco días de su extraña desaparición, no se tiene ninguna pista sobre lo que pudo haber pasado.

Emiten Alerta Amber para la búsqueda de Juliana López en Chiapas

Desde el 9 de marzo, elementos de la Secretaría de Protección Civil, Policía Municipal, SEDENA, Guardia Nacional, Guardia Estatal Preventiva, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, junto con voluntarios, recorren distintos puntos de la localidad para dar lo más pronto posible con Juliana, conocida también como Juanita.

Debido a que la familia de la menor no cuenta con fotografías, ni con celulares, la Alerta Amber difundió el retrato hablado de la pequeña, quien mide 1.40 metros de altura, tiene ojos color café oscuro y cabello castaño claro.

Al momento de su desaparición, la menor vestía blusa verde y pantalón rojo con rayas. Por lo que autoridades piden ayuda de la ciudadanía, para aportar datos que sirvan para dar con su pronta localización.

Vecinos de la comunidad sugieren que no es la primera vez que un niño desaparece en dicha zona, pues un caso similar ocurrió hace años. Por ello circula la creencia de que la menor pudo haber sido “llevada por duendes”.

Lo único cierto es que en México, más de 53 mil menores han sido reportados como desaparecidos desde 2015.

Números que evidencian la crisis de seguridad que se vive en el país, pero también los mecanismos pobres para dar con el paradero de estos pequeños, donde muchas veces no se trata de ausencias voluntarias, sino parte de una red de tráfico de menores.