Intentó evitar el robo de su camioneta y lo balearon en Cuautitlán Izcalli, Edomex

Un hombre intentó desesperadamente evitar el robo de su camioneta en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, sin embargo, el asaltante le disparó y lo dejó herido.

El hecho ocurrió sobre la Avenida Doctor Jorge Jiménez Cantú, en plena zona centro del municipio, y aunque ocurrió el pasado 6 de marzo, el video del momento comenzó a circular recientemente en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo el delincuente logra apoderarse de la camioneta mientras las víctimas intentan detenerlo sin imaginar que todo terminaría con un disparo.

¿Cómo ocurrió el robo de camioneta en Cuautitlán Izcalli?

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre y una mujer habían estacionado su camioneta sobre la avenida cuando un sujeto se acercó aparentando estar hablando por teléfono.

El movimiento del hombre no levantó sospechas al principio. Sin embargo, en cuestión de segundos sacó un arma de fuego, les quitó las llaves del vehículo y se subió a la camioneta para intentar escapar.

Al darse cuenta de lo que estaba pasando, las víctimas reaccionaron de inmediato. Tanto el adulto mayor como la mujer intentaron impedir que el ladrón se llevara el vehículo.

En #CuautitlánIzcalli, #Edomex, un hombre de la tercera edad resultó lesionado…



El hombre y una mujer estacionaron una camioneta sobre la avenida Doctor Jorge Jiménez Cantú, en plena zona centro de este municipio mexiquense, cuando un sujeto que portaba un arma de fuego les… pic.twitter.com/aOk46Ju50n — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 12, 2026

Incluso pidieron ayuda a otros automovilistas que circulaban por la zona y trataron de bloquear el paso del vehículo para evitar que avanzara. La mujer trataba de detener el tráfico pero no lo logró.

En medio del caos, las víctimas abrieron las puertas de la camioneta e intentaron detener el tránsito para que el delincuente no pudiera escapar. Sin embargo, nada de eso funcionó.

Asaltante dispara a hombre en Cuautitlán Izcalli

Ante la presión y los intentos por detenerlo, el asaltante disparó su arma. Una de las balas impactó al hombre de aproximadamente 60 años, quien cayó herido en el lugar. El agresor aprovechó el momento para huir con la camioneta mientras las personas que presenciaron la escena trataban de auxiliar a la víctima.

Testigos señalaron que la policía tardó más de 15 minutos en llegar al sitio, lo que también generó críticas en redes sociales.

Por su parte la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya inició una carpeta de investigación para dar con el responsable del robo y la agresión.

Estado de México lidera el robo de autos en el país

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2025 se registraron 20 mil 813 robos de vehículos en el Estado de México. Con estas cifras, la entidad se mantiene como el primer lugar nacional en este delito.

En promedio, esto significa que cada día se roban alrededor de 57 autos en territorio mexiquense, una cifra que refleja la magnitud del problema y que explica por qué muchos ciudadanos están cansados de los robos e intentan proteger su patrimonio, aunque esto implique exponerse a situaciones peligrosas.