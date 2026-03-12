¡Siempre hay esperanza! Madre logra encontrar a su hija con vida depués de 4 años desaparecida en Sonora: ¿Qué ocurrió?

En un hecho que da esperanza a miles de madres de familia que tienen a sus hijos desaparecidos en México, la historia de una mujer que pudo localizar a su hija tras cuatro años desaparecida en Sonora da una esperanza y es que durante esos años su madre Yesenia Colón Dionisio vivió la angustia y la incertidumbre del paradero de su hija, siendo apoyada por colectivos de madres buscadoras en el estado de Guerrero, lugar de donde salió la joven con la promesa de un futuro, mejor atraída por una oferta de trabajo.

Yesenia Colón localiza a su hija tras cuatro años de búsqueda en Sonora

La historia comenzó en 2022, cuando la joven salió de Chilpancingo, Guerrero, con la promesa de un futuro mejor en los campos del poblado Miguel Alemán, en Sonora. Atraída por ofertas de trabajo que prometían sueldos altos y condiciones de vida dignas, al final perdió todo contacto con su familia.

TAMBIÉN LEE: Video de “La Nicholette” expone mujeres reportadas como desaparecidas ¿Quiénes son?

Yesenia, su madre, vivió la angustia de la incertidumbre, apoyada incansablemente por el colectivo de Guerrero y la fe de que algún día volvería a escuchar la voz de su hija.

El milagro se materializó gracias a la visibilidad de las fichas de búsqueda y la intervención estratégica de la Fiscalía de Sonora, quienes lograron localizar a la joven y establecer el puente con su familia.

El apoyo de colectivos de madres buscadoras: clave en su localización

Tras un viaje urgente desde Guerrero hasta Hermosillo, Yesenia fue recibida por las Madres Buscadoras de Sonora, quienes no solo le brindaron acompañamiento legal, sino también un refugio seguro en sus oficinas.

En un emotivo encuentro, madre e hija se fundieron en un abrazo que puso fin a mil días de ausencia, borrando el dolor de los "engaños" de los reclutadores que inicialmente las separaron.

TAMBIÉN LEE: Madre e hija desaparecen: esta es la última vez que fueron vistas Regina y Verónica en Iztapalapa

Entre alegría y reflexiones sobre los peligros de los falsos empleos en el norte, la familia se prepara para regresar a su hogar en Chilpancingo, donde una pequeña de 11 años espera el regreso de su madre.

Una esperanza para las madres con hijas e hijos desapeerecidos

Cecilia Flores, líder del colectivo, destacó que este hallazgo es un bálsamo para todas las familias que aún tienen los "brazos vacíos", reafirmando que la búsqueda en vida y la difusión de fichas son herramientas poderosas.

La joven, ahora a salvo, regresa con la lección aprendida de que no hay riqueza que valga la paz de estar con los suyos, mientras el colectivo celebra este cierre de ciclo como una victoria de la unidad y el amor.