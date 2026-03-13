Renuncia el secretario de Seguridad en Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, presentó su renuncia al cargo ante el gobernador Rubén Rocha Moya.

El movimiento representa uno de los ajustes más relevantes dentro del gabinete estatal en los últimos meses y ocurre después de poco más de un año de que el militar asumiera el mando de la corporación.

Hasta ahora, el gobierno estatal no ha dado detalles públicos sobre las razones que llevaron al funcionario a dejar el puesto.

¿Por qué renunció el secretario de Seguridad de Sinaloa?

De manera oficial, las autoridades no han explicado los motivos de la renuncia de Óscar Rentería Schazarino. Sin embargo, versiones extraoficiales difundidas por medios locales y nacionales apuntan a que la decisión podría estar relacionada con motivos personales o con la posibilidad de que el general retome responsabilidades dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.

#URGENTE | Óscar Rentería Schazarino presentó su renuncia como secretario de Seguridad de Sinaloa tras poco más de 15 meses en el cargo.



Su salida, cuyos motivos aún no han sido aclarados, lo convierte en el tercer funcionario en dejar esa posición durante la actual… pic.twitter.com/2GjCZWJ4ny — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026

Incluso se ha mencionado que el militar podría regresar al servicio activo como general de brigada, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades. Mientras tanto, el gobierno estatal tampoco ha anunciado quién podría ocupar el cargo tras su salida.

¿Cuándo asumió el cargo Óscar Rentería Schazarino?

El general fue designado como titular de la Secretaría de Seguridad Pública el 21 de diciembre de 2024, durante una ceremonia realizada en las instalaciones de la Novena Zona Militar en Culiacán.

En ese acto participaron el gobernador Rubén Rocha Moya y el entonces recién nombrado titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Su llegada al cargo se dio en un momento especialmente complicado para la entidad.

Rentería asumió la seguridad en medio de la disputa del Cártel de Sinaloa

Cuando Óscar Rentería tomó las riendas de la seguridad estatal, el estado atravesaba uno de los momentos más tensos en materia de violencia. La designación ocurrió en pleno inicio de la disputa interna dentro del Cártel de Sinaloa, específicamente entre las facciones conocidas como “Los Chapitos” y “La Mayiza”.

Este conflicto entre grupos criminales generó episodios de violencia y reforzó la presencia de fuerzas federales en la entidad. A pesar de ese contexto, en julio de 2025 el propio funcionario aseguró que algunas actividades en la capital del estado comenzaban a retomar la normalidad, tras meses de tensión.

Es el tercer secretario de Seguridad en la actual administración

La salida de Rentería Schazarino también marca otro cambio importante dentro del gabinete estatal. Con su renuncia, se convierte en el tercer titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.

Antes de él estuvo el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien dejó el cargo pocos meses después de intensificarse el conflicto entre las facciones del Cártel de Sinaloa. Mérida Sánchez había asumido la titularidad de la dependencia a inicios de septiembre de 2023.

