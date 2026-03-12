Adiós a las filas: ¡Paso a paso! Agenda tu cita médica del IMSS desde tu celular en el Edomex

Programar una cita médica en el IMSS ya no requiere madrugar ni hacer filas. Si vives en el Estado de México, ahora puedes agendar tu consulta desde tu celular en pocos minutos utilizando la plataforma digital del instituto.

El servicio permite solicitar una cita médica con el médico familiar directamente desde el celular, elegir fecha disponible y recibir la confirmación por correo electrónico.

Cómo agendar tu cita médica del IMSS desde tu celular

El proceso se realiza mediante la aplicación IMSS Digital, disponible para celular y tabletas. Desde esta plataforma, los derechohabientes del IMSS pueden solicitar su cita médica para ellos o para sus beneficiarios.

Para iniciar el trámite desde tu celular, primero debes descargar la aplicación IMSS Digital desde la tienda correspondiente a tu dispositivo.

Una vez instalada, el sistema permitirá consultar disponibilidad de consultas y seleccionar la cita médica en la clínica donde estés registrado.

Qué datos necesitas para pedir tu cita médica en el IMSS

Antes de solicitar una cita médica, es importante tener a la mano algunos datos. Entre los requisitos principales están:



CURP del titular

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico personal

Estos datos permiten validar tu registro en el IMSS y confirmar tu cita médica en el sistema. También es necesario estar vigente en derechos y estar registrado en la clínica correspondiente.

Cuándo puedes solicitar tu cita médica desde el celular

La solicitud de cita médica puede realizarse hasta un día antes de la consulta, siempre que se trate de un día hábil. El sistema del IMSS muestra disponibilidad de consultas para los próximos 30 días, lo que permite elegir la fecha que mejor se ajuste a tus necesidades.

Cada titular y beneficiario puede solicitar una cita médica cada 30 días naturales. En algunos casos, también es posible obtener una cita médica el mismo día , dependiendo de la disponibilidad.

Qué debes llevar el día de tu cita médica

Aunque el trámite se realiza desde el celular, el día de la consulta debes presentar algunos documentos.

Entre ellos:



Carnet de citas médicas

Confirmación de la cita médica enviada por correo electrónico

Con esta digitalización, el IMSS busca facilitar el acceso a consultas y reducir los tiempos de espera en clínicas.