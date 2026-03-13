¡Discusión sube de temperatura! Mujer pelea con su pareja y provoca incendio en su casa en Torreón, Coahuila

Una mujer provocó un incendio en su propia casa tras discutir con su pareja sentimental en Torreón, Coahuila. Lo que dejó gran parte de la casa prácticamente destruida.

El incidente ocurrió la madrugada de este jueves en un fraccionamiento de la ciudad, donde el fuego comenzó a propagarse rápidamente dentro del inmueble. Lo más impactante del caso es que el propio afectado grabó con su celular el momento en que iniciaba el incendio.

¿Cómo ocurrió el incendio dentro de la casa en Torreón?

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja comenzó a discutir dentro de la vivienda durante la madrugada. En medio del conflicto, la mujer habría perdido el control y comenzó a prender fuego a varios objetos dentro del domicilio.

En el video que grabó el hombre se observa cómo la mujer prende fuego a diferentes muebles, entre ellos una mesa de madera y algunos sillones.

Mientras las llamas comienzan a crecer, el hombre intenta calmar la situación y le pide que se tranquilice, pero la mujer ignora las peticiones y continúa quemando cosas e incluso su sala. En cuestión de minutos el fuego empezó a extenderse por la planta baja del inmueble.

Hombre escapa por una ventana para salvar su vida tras incendio en Torreón

Con el incendio avanzando y el humo acumulándose dentro de la vivienda, el hombre tuvo que buscar una salida rápida para evitar quedar atrapado. Debido a la intensidad del humo y el riesgo de las llamas, decidió escapar por una ventana ubicada en la parte superior de la casa.

Tras lograr ponerse a salvo, el afectado realizó una llamada al número de emergencias 911 para pedir apoyo de los cuerpos de rescate. El incendio fue reportado alrededor de las 5:40 de la mañana, lo que generó una movilización de unidades de emergencia en la zona.

Al llegar al lugar, elementos del cuerpo de bomberos confirmaron que la planta baja de la vivienda estaba prácticamente consumida por el fuego.

En la parte superior del domicilio también se registraron afectaciones, principalmente por el humo que se acumuló dentro de la casa. Algunas puertas de las habitaciones también presentaron daños.

Los bomberos lograron sofocar el incendio tras varios minutos de trabajo, con apoyo de personal de Protección Civil que acudió al lugar para reforzar las labores.

Detienen a mujer señalada de provocar el incendio en Torreón, Coahuila

Tras controlar la situación, elementos de seguridad pública procedieron a la detención de la mujer identificada como Mariana Isabel, de 31 años, señalada como presunta responsable de iniciar el fuego. La mujer fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.