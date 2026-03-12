‘Pirata’ Fuente sin goles ni equipo: El pendiente que enfrenta Rocío Nahle tras obra millonaria en Veracruz

El silencio domina un espacio que durante décadas fue sinónimo de goles, pasión y tribunas llenas. Hoy, el estadio Estadio Luis 'Pirata' Fuente permanece sin la actividad que le dio identidad: el futbol de primera división. A casi un año de su inauguración tras una costosa rehabilitación, el inmueble luce lejos del escenario deportivo que se prometió para la afición veracruzana.

La ausencia de un equipo en la máxima categoría contrasta con los discursos que alimentaron la esperanza del regreso de “Los Tiburones”. Desde el gobierno estatal, encabezado por Rocío Nahle García, se habló de la posibilidad de devolverle al puerto de Veracruz su lugar en el futbol profesional. Sin embargo, la realidad es otra: la cancha sigue sin recibir partidos oficiales y la incertidumbre domina el panorama.

Un estadio millonario… pero sin futbol: El caso del estadio Luis 'Pirata' Fuente

La remodelación del estadio representó una inversión superior a los mil 600 millones de pesos. El proyecto buscaba modernizar el inmueble y prepararlo para recibir nuevamente al futbol de primera división. No obstante, hoy el recinto permanece prácticamente inactivo, lo que ha provocado críticas desde distintos sectores políticos y sociales.

El dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, cuestionó duramente el resultado de la obra y calificó la inversión como recursos desperdiciados. Según afirmó, el gasto millonario terminó por convertirse en una obra que, hasta ahora, no cumple con el objetivo para el que fue rehabilitada.

Las críticas no solo giran en torno al uso del estadio, sino también al manejo de los recursos públicos. La rehabilitación del inmueble ha sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación, que detectó irregularidades relacionadas con más de 160 millones de pesos cuyo destino no ha sido aclarado públicamente.

Para la diputada de Movimiento Ciudadano Elena Córdova Molina, estas observaciones representan un posible daño patrimonial que afecta directamente a los ciudadanos que pagan impuestos y esperan ver obras funcionales y transparentes.

Comodato, promesas y un futuro incierto para el estadio de Veracruz

Otro punto que genera cuestionamientos es el comodato otorgado por diez años a la empresa CF Veracruzano S.A. de C.V., responsable de gestionar el regreso del futbol profesional al estadio. Entre los propietarios se encuentran José Carlos Vives Gómez, Roberto Vives Gómez y René Vives Vives.

El acuerdo fue otorgado durante la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien incluso señaló en su momento que el contrato sería revisado cada dos años para verificar el cumplimiento de las cláusulas. En caso contrario, el inmueble podría regresar al control del Gobierno del Estado.

Sin embargo, el tiempo avanza y el estadio continúa sin futbol . Hasta ahora, el recinto ha sido utilizado de manera limitada: apenas un evento deportivo en mayo de 2025 y un concierto en septiembre del mismo año.

Mientras tanto, la afición veracruzana sigue esperando el regreso del futbol profesional. El problema es que, entre promesas, cuestionamientos financieros y falta de definiciones claras, el Pirata Fuente se mantiene como un símbolo de expectativas incumplidas.