Niño se escapa de su abuela y se va aferrado a la batea de la camioneta de sus papás en Oaxaca

Conductores captaron a un niño de aproximadamente tres años aferrado a la batea de una camioneta, mientras el vehículo circulaba a alta velocidad sobre una carretera federal en Oaxaca. Supuestamente los padres del pequeño no se dieron cuenta de que su hijo iba ahí, porque se iba a quedar en casa de su abuela.

El hecho ocurrió sobre la Carretera Federal 200, en el tramo que conecta Santa Elena con Puerto Escondido, donde automovilistas que transitaban por la zona grabaron el momento en que el menor iba colgado de la batea de una camioneta tipo “estaquita”.

Las imágenes rápidamente generaron preocupación entre quienes presenciaron la escena, pues el pequeño apenas se sostenía de las tablas del vehículo mientras este avanzaba por la carretera.

¡Pánico en la carretera! Niño de 3 años viaja "escondido" en una camioneta. 🛣️👶



Un pequeño de aproximadamente tres años fue captado aferrándose con una sola mano a las tablas de una camioneta en plena carretera de Oaxaca.



¿Cómo llegó ahí? En un descuido, el menor se escabulló… pic.twitter.com/ZvF0pEEvN4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 12, 2026

¿Qué pasó con el niño que iba colgado de una camioneta en Oaxaca?

De acuerdo con versiones de testigos, el niño había quedado al cuidado de su abuela. Sin embargo, en un momento de distracción el pequeño se escapó de la casa y logró subirse a la parte trasera de la camioneta familiar sin que nadie se diera cuenta.

El padre comenzó a manejar sin percatarse de que el menor iba en la batea, con la compuerta abierta. Durante varios kilómetros, el niño permaneció sujetándose como podía mientras la camioneta circulaba por la carretera oaxaqueña. La situación fue detectada por otros automovilistas que iban detrás del vehículo y notaron el peligro.

Al ver el riesgo de que el pequeño cayera al pavimento, varios conductores comenzaron a hacer señales y a tocar el claxon para llamar la atención del chofer.

La insistencia de los conductores finalmente dio resultado. Tras notar las señales, el conductor de la camioneta detuvo la marcha. En ese momento, las personas que iban detrás del vehículo se acercaron para poner a salvo al menor, quien aún permanecía agarrado de la parte trasera.

Conductores salvan a niño que iba colgado en la batea de una camioneta en Oaxaca

El niño fue bajado de la camioneta sin que se reportaran lesiones, aunque el incidente pudo haber terminado en una tragedia debido a la velocidad a la que circulaba el vehículo.

Usuarios señalaron el grave riesgo al que estuvo expuesto el menor y la importancia de mantener vigilancia constante sobre los niños. Aunque el pequeño resultó ileso, el caso volvió a poner sobre la mesa los peligros que pueden surgir por un simple descuido.