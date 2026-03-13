Padre buscador desaparece mientras buscaba a su hijo; detienen a tres sospechosos con su celular

La última vez que se vio con vida al padre buscador, José Juan Arias Corona, fue a bordo de su motocicleta el pasado 28 de diciembre, en Valle de Santiago, Guanajuato. Un hombre que desde meses llevaba buscando rastro de su hijo "Juanito", quien presuntamente fue levantado por elementos de la Guardia Nacional.

A más de dos meses de su desaparición, la Fiscalía General de la República confirmó que tres sujetos, presuntamente ligados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), están siendo investigados, luego de que se les encontrara con el celular de José Juan.

Según la información disponible, habría sido visto por última vez en Valle de Santiago, GTO a bordo de su motocicleta el 28/12/2025 alrededor de las 10.41 am@BusquedaGto publicó la ficha CEBP/04326/2025 || @Claudiashein @LibiaDennise pic.twitter.com/9qA3VVC9Wv — Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato (@plataformagto) December 30, 2025

Sujetos tenían el celular del padre desaparecido en Guanajuato

Mediante un comunicado, la FGR detalló que Favián "N", Miguel "N" y Bryan "N" fueron detenidos luego de que se ejecutaran diversos cateos en Guanajuato.

A los 3 se les acusa de cargos por desaparición de personas, por posesión de narcóticos y delincuencia organizada, luego de que se les encontraran etiquetas relacionadas con el CJNG.

Pero lo que más llamó la atención fue cuando se les encontró el celular del padre buscador, el mismo que desapareció en diciembre de 2025, y que hasta la fecha no se tiene rastro.

Por estos hechos, Favían, Miguel y Bryan fueron vinculados a proceso, en espera de que brinden más detalles sobre lo que le pudo ocurrir a José Juan Arias Corona.

Padre buscador solo quería encontrar a su hijo "Juanito"

El hombre de 39 años fue visto por última vez en la comunidad de Rancho Unidos, cuando cámaras de seguridad lo captaron subir a su moto y emprender camino a rumbo desconocido.

Desde ese momento, se perdió contacto con el padre buscador. En el mismo sitio donde ocurrió la desaparición de su hijo José Juan Arias Solís, “Juanito”.

Quien el 19 de junio de 2025, el adolescente de 14 años habría sido víctima de desaparición forzada, cuando elementos de la Guardia Nacional lo subieron a una camioneta, tras presuntamente realizar un cateo en su casa.

Testimonios señalan que el menor fue llevado a un terreno baldío, golpeado y posteriormente trasladado a un lugar desconocido.

Por este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas de protección a la familia, así como intensificar la búsqueda tanto del padre como del hijo.