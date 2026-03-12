Tensión en Tabasco: Colectivo exhibe mentiras de Pepín López Obrador y falta de apoyo

Una fuerte confrontación se registró el jueves entre colectivos de búsqueda y la Secretaría de Gobierno de Tabasco. La Red Unidas Siempre Buscando exhibió públicamente lo que calificaron como mentiras por parte del titular de la dependencia, José Ramiro López Obrador, respecto a un supuesto apoyo logístico brindado para las jornadas de localización en la entidad.

"Pepín" declaró que la Comisión Estatal de Búsqueda facilitó una camioneta a las 19 buscadoras que arribaron de diversos puntos del país. No obstante, el grupo desmintió categóricamente la entrega del vehículo y denunció que han tenido que costear con recursos propios el arrendamiento de combis y taxis para trasladarse a los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Centro.

"Han esperado 20 años": Denuncian insensibilidad por los desaparecidos en Tabasco

La indignación de las familias creció tras una reunión en el Palacio de Gobierno, donde intentaron insistir en su petición de transporte, el cual es un derecho garantizado por la Ley General de Víctimas y la Ley General de Desaparición Forzada. De acuerdo con las integrantes de la Red, un funcionario les indicó que debían esperar 15 días para recibir una respuesta oficial.

Desmienten a Pepín López Obrador: Madres buscadoras exhiben abandono y burlas del Gobierno de Tabasco.



La Red Unidas Siempre Buscando desmintió públicamente a la Secretaría de Gobierno de Tabasco y a su titular, José Ramiro "Pepín" López Obrador, tras las declaraciones del… pic.twitter.com/tNVfvUxY9S — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 12, 2026

Ante la protesta de las buscadoras, la persona que las atendió señaló que el tiempo de espera no era excesivo, argumentando que "no era mucho si han esperado 20 años para encontrar a sus seres queridos".

Este comentario fue tomado como una falta de respeto y un reflejo del manejo "desaseado" que la oficina de López Obrador ha dado a la crisis de desaparecidos que, aseguran, continúa incrementándose en Tabasco.

Buscadoras de Tabasco logran mesa de diálogo con condiciones

Tras la presión ejercida y la difusión de videos denunciando que la información proporcionada por funcionarios como Carlos Zurita era falsa, una comisión de la Red fue recibida finalmente al mediodía de este viernes.

Las familias accedieron a participar en la mesa de diálogo bajo una condición innegociable: difundir la reunión íntegra en vivo a través de Facebook para garantizar la transparencia de los acuerdos.

Yadira González, vocera de la organización, reiteró que los derechos de las víctimas son inamovibles y que existen presupuestos asignados desde 2024 y 2025 para que la Comisión de Búsqueda cuente con vehículos dignos.

Aunque actualmente cuentan con resguardo de la Guardia Nacional y la policía estatal, las buscadoras exigen que el gobierno estatal cumpla con su obligación de facilitar las labores de campo en lugar de obstaculizarlas con plazos burocráticos e insensibilidad.