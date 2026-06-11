“México vive un halconazo con Morena”: Lilly Téllez nombra a AMLO hijo de Luis Echeverría

La senadora del PAN, Lilly Téllez, lanzó una dura ofensiva contra Morena, el expresidente Andrés Manuel López Obrador , a quien comparó con el legado político del exmandatario Luis Echeverría.

Durante su intervención, la legisladora sostuvo que México atraviesa una etapa marcada por la violencia, la impunidad y la falta de libertades, situación que atribuyó directamente a los gobiernos de Morena. En su discurso, aseguró que el país vive un “halconazo permanente”, en referencia a los episodios represivos asociados al gobierno de Echeverría.

Las declaraciones elevaron de inmediato la tensión en el recinto legislativo, donde legisladores oficialistas respondieron a los señalamientos de la panista.

Ausencias políticas en la inauguración del México vs. Sudáfrica

Uno de los puntos que más llamó la atención del discurso fue la crítica de Téllez por la decisión de Claudia Sheinbaum de no acudir al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La senadora aseguró que la mandataria evita escenarios abiertos porque teme enfrentar manifestaciones de rechazo ciudadano. Según la legisladora, si los niveles de aprobación que presume el gobierno federal fueran tan sólidos como se afirma desde Palacio Nacional, la presidenta no tendría inconveniente en asistir a un evento masivo de esa magnitud.

Desde la óptica de la oposición, la ausencia de Sheinbaum en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta proyecta una imagen de distancia respecto al sentir de una parte de la ciudadanía. Para Téllez, se trata de una muestra de que el respaldo popular que presume Morena no necesariamente coincide con la percepción que existe fuera de los actos oficiales.

Intercambio de acusaciones obliga a suspender la sesión

La intensidad del discurso derivó en un enfrentamiento verbal con legisladores de Morena, particularmente con la diputada federal Beatriz Andrea Navarro Pérez.

El intercambio de acusaciones escaló rápidamente hasta provocar la intervención de la Mesa Directiva. Ante el desorden generado en el salón de sesiones, la presidencia decretó un receso temporal para intentar restablecer las condiciones necesarias para continuar con los trabajos legislativos.

Previo a la suspensión, también intervino la senadora Laura Itzel Castillo, quien llamó al orden y pidió a Lilly Téllez moderar sus expresiones.