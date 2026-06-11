El Centro Histórico estalla: comerciantes desafían a la CNTE y anuncian movilización

La tensión en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) continúa en aumento. Mientras comerciantes de Tepito, La Merced, la Doctores y otras zonas preparan una movilización para exigir el retiro del plantón de la CNTE, para este jueves se prevé una jornada de intensas manifestaciones encabezadas por transportistas, madres buscadoras, organizaciones campesinas, trabajadores de la salud, pensionados y otros colectivos que podrían complicar aún más la movilidad en la capital.

Comerciantes reprocharon a la CNTE sus bloqueos y manifestaciones

Un grito desesperado denuncia estos negocios cerrados y tiendas semivacías a consecuencia del plantón magisterial y las vallas metálicas que parecen convertir al centro histórico en una zona de exclusión.

Muchas personas simplemente ya no pueden llegar a los negocios; la molestia ha crecido al grado de que algunos manifestantes ya intentaron derribar lo que consideran un muro que los mantiene aislados.

"Ya casi son dos semanas que tenemos afectados todos los accesos. No hay forma de entrar”, dijo Javier Chacón, empleado.

Las restricciones se mantienen en al menos 5 puntos clave, una extensa área alrededor del emblemático Zócalo.

Esto es lo que dice el gobierno ante las afectaciones económicas

"Siempre vamos a defender el derecho constitucional a la manifestación pacífica", dijo Clara Brugada, jefa de gobierno CDMX.

Vemos, lamentablemente, algunos negocios cerrados y otros que han decidido abrir. ¿Qué opinas de que el gobierno capitalino esté hablando de que hay que respetar la libre manifestación? Prácticamente le digo que no nos respetan o no nos dan las soluciones y a las vallas se suma otro obstáculo: la ocupación de calles por el comercio ambulante.

Además de este caos que ha generado en el Centro Histórico, el plantón de los maestros, pues a esto se suma la toma de calles del comercio ambulante.

Así, mientras la ciudad recibirá a miles de aficionados con los brazos abiertos, en el corazón de la capital lo harán con los negocios cerrados.