Censura con todas sus letras: CNTE bloquea Palacio Nacional y silencia a la Presidenta

Censura con A, Presidenta, es censura con todas sus letras de la C a la A. Y hoy, Claudia, te censuraron. Y fueron esos delincuentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Ellos le echaron candado a la puerta de Palacio Nacional. A golpes y patadas no dejaron pasar a los reporteros y camarógrafos. Y tu mensaje no llegó como tenía que llegar. De hecho, tu audiencia, Presidenta, se quedó sin el derecho de escuchar.

La gente que sigue los reportes de la mañanera, en radio, en televisión, no supo qué se dijo hoy desde Palacio Nacional. Los aplaudidores no pudieron celebrar los otros datos que hay en seguridad, salud, educación, economía. Y digo los otros datos, ¿por qué? Los datos de la realidad tienen al país vomitando sangre, tienen a los hospitales sin medicamentos, a las escuelas sin agua, sin luz, sin techo.

Las preguntas sembradas no florecieron hoy para disfrazar esa realidad. Se marchitó la mal llamada prensa independiente. Esa mordaza que te pusieron los maestros merece un tache, orejas de burro. Esa censura de los malestros de la coordinadora es tan inaceptable como tu ley censura. Esa que quieres imponer con la autoridad del autoritario. Ley censura que empieza con C y termina con A. De presidenta censurada con A.