VIDEO: Detienen a ladrón que disparó contra chofer en Tlalnepantla

Elementos de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla y la Fiscalía General de Justicia Estatal (FGJEM) detuvieron al ladrón que disparó contra el chofer de una combi del transporte público en Tlalnepantla, Estado de México, el pasado 26 de octubre.

El sujeto fue identificado por la Fiscalía del estado como Jorge David “N”, de 28 años de edad, quien quedó grabado en un video difundido en redes sociales, junto a otro hombre, cuando asaltó la unidad de transporte público en Tlalnepantla.

La FGJEM informó que Jorge David “N” es investigado por su probable participación en el asalto ocurrido la mañana del pasado martes 26 de octubre, donde el chofer resultó lesionado por un disparo con arma de fuego.

#Tlalnepantla El sujeto identificado como Jorge David “N” de 28 años es investigado por su probable participación en un asalto a transporte público ocurrido la mañana del martes 26 de octubre, en donde el conductor de dicho vehículo resultó lesionado por disparo de arma de fuego. pic.twitter.com/kjZkRO5O7O — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2021

El presunto delincuente podría enfrentar cargos por homicidio en grado de tentativa, por lo que fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en donde quedó a disposición de un Juez, quien habrá de determinar su situación legal.

El Fiscal General recalcó que la revisión de las cámaras, así como la participación ciudadana fueron útiles para identificar a los probables responsables para y ubicar al primer ladrón.

“Cuando suceden este tipo de eventos y se replican en redes sociales, brinca por ahí algún ciudadano, alguien que sabe quién fue, que probablemente lo conoce, lo reconoce, o alguna víctima u ofendido de algún evento anterior”, dijo el titular de la Fiscalía Estatal.

Delincuente dispara a chofer durante asalto en Tlalnepantla

La mañana del 26 de octubre, un ladrón disparó contra el chofer de una combi en Tlalnepantla tras amagarlo y exigirle que le diera las llaves de la unidad, mientras su cómplice despojaba de sus pertenencias a los pasajeros.

Durante la madrugada del martes se registró un violento asalto a una unidad del transporte público en #Tlalnepantla, #Edomex, en donde uno de los delincuentes le disparó al chofer



⚠️Fuertes imágenes⚠️

https://t.co/iEhw5wSxP4 pic.twitter.com/8qkPZfD9Hc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2021

“Pásame las llaves, si no te voy a matar; pásame las llaves, si no te voy a matar, no te me quedes viendo”, le dijo el delincuente al chofer, quien se rehúsa a entregar las llaves de la unidad por lo que le dispara a corta distancia.