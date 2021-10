Tremenda golpiza dan a hombre por acosar a joven en Coacalco

En el municipio de Coacalco, Estado de México (Edomex), un hombre recibió una tremenda golpiza por parte de un grupo de personas, luego de que fuera acusado de presuntamente intentar abusar de una joven que transitaba por la zona.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida José López Portillo en el municipio de Coacalco, cuando una joven que caminaba por la calle acompañada de su mamá se sintió amenazada por el sujeto quien la miró y le dijo algunas palabras.

En videos que circulan en redes sociales se observa el momento en el que el hombre, que viste un suéter color rojo y un pantalón café es golpeado por varios hombres, quienes a puño limpio y a patadas lo someten, mientras le advierten que lo vieron acercarse a la joven.

Algunas personas sugieren quitarle la ropa para exhibirlo, mientras él trata de cubrirse la cabeza de los golpes que, para entonces, ya se ve con sangre.

Al lugar llegaron elementos de la Policía local para rescatar al hombre, quien fue atendido por paramédicos de la localidad.

“Sólo voleé a ver a la morrita”, dice hombre golpeado

Tras la golpiza y mientras es curado de los golpes en la cabeza, el sujeto acusado de intentar abusar de una joven, relata su versión de lo ocurrido:

“Yo venía cruzando el camellón que está aquí para cruzar... me cruzo y yo lo que hice fue voltear a ver a la morrita. Por naturaleza, soy hombre, ¿no? Tampoco le dije ‘ay mamacita..’ ni la toqué, nada más volteé y me dijo '¿qué wey?’... le empecé a chiflar iba su mamá de ella y me dijo igual '¿qué wey?’ y no la pelé y me crucé y me senté afuerita de la plaza...”.

El sujeto acusado por la joven y golpeado por un grupo de vecinos de Coacalco, no fue presentado ante el Ministerio Público porque no había parte acusadora, es decir, la joven no acudió a presentar la denuncia correspondiente para dar seguimiento legal a sus acusaciones.