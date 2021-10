¿Qué se sabe del ladrón que disparó contra chofer en Tlalnepantla?

El ladrón que asaltó una combi en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México y disparó contra el chofer de la unidad de transporte público ya ha sido identificado por la Fiscalía de la entidad, informó su titular Alejandro Jaime Gómez Sánchez.

En breve entrevista el funcionario informó que las cámaras del transporte público han sido muy útiles para poder identificar a los probables responsables del asalto.

“Esto nos ha permitido tener la identidad del probable responsable del crimen que cometió en el transporte público de Tlalnepantla de estos días pasados, no solamente el asalto desde luego el disparo en contra del conductor de esta unidad”, declaró.

Dijo que el estado de salud del chofer de la combi es delicado, “gracias a Dios está vivo, vamos a ver cómo reacciona”.

Sin dar más detalles de la identidad del sujeto que disparó contra el chofer, el fiscal del estado dijo que están por solicitar la orden de aprehensión, una vez integrada la carpeta de investigación correspondiente.

Dijo que está seguro de que el sujeto “no solamente ha cometido ese crimen, sino varios asaltos más que vamos a tratar de identificar y ahí es donde le hago un llamado a la ciudadanía a que se acerque y lo identifique”.

Asalto a combi terminó con chofer baleado

La mañana del 25 de octubre un ladrón disparó al chofer de la unidad tras amagarlo y exigirle que le diera las llaves de la unidad, mientras otro despojaba de sus pertenencias a los pasajeros.

“Pásame las llaves, si no te voy a matar; pásame las llaves, si no te voy a matar, no te me quedes viendo”, le dice el delincuente al chofer, quien se rehúsa a entregar las llaves de la unidad por lo que le dispara a corta distancia.

Luego de que los delincuentes descienden de la unidad, los pasajeros se asoman a la cabina del conductor y tras percatarse que se hallaba herido bajan de la unidad para solicitar auxilio de las autoridades.