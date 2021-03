VIDEO: Mujer reclama que respeten precio de chaleco y la llaman Lady Profeco

Una mujer fue llamada en redes sociales como Lady Profeco, luego de que reclamara a una tienda de ropa, ubicada en un centro comercial, que se respetara el precio que venía en una prenda.

En redes sociales circula el video de una joven que explica que acudió a la tienda de Zara, ubicada en el Town Square Metepec, ubicado en el Estado de México, para ir de compras cuando al pasar por la caja quiso que se le respetara el precio de 19.95 que venía en la prenda; el problema surgió cuando la persona que la atendió le indicó que no se podía porque en la etiqueta venía en euros.

“Me va a dar mucha pena lo que te voy a decir porque me tienes que respetar el precio de 19.95, porque la ley federal de protección al consumidor en su artículo 7 dice que tienes que respetar el precio exhibido”, contó la mujer en un video mientras venía en un vehículo.

Pero la persona encargada de la tienda le explicó que no se podía hacer eso, que en todo caso se podría hacer una conversión de euros a pesos, lo cual daba aproximadamente 480 pesos. Lady Profeco parecía estar de acuerdo, hasta que llegó a la caja a pagar y supo que el chaleco no costaba eso, sino 599 pesos.

Lady Profeco se enojó y le reclamó por qué se contradecía si le había dicho que sí le hacía la conversión, ahora resultaba que es más dinero; el encargado le respondió que era porque el precio de la prenda venía así en el sistema.

La mujer aseguró en el video que además había otras dos bolsas, una que tenía precio en euros y otra más que no tenía un precio exhibido, por lo que aseguró que eso se consideraba “gratis” porque no tenía una etiqueta.

“La bolsa que no tenía precio, la otra también estaba en euros, ésta no tiene precio, el segundo modelo está en euros, para mí representa que es gratis porque no tiene precio exhibido”, aseveró la mujer.

Lady Profeco aseguró que, aunque no compró nada, hablaría con los encargados de la plaza en donde ocurrió este incidente, además dijo que hablaría con la Profeco, ya que mencionó que tenía evidencia de la bolsa sin precio, de la otra que lo tenía en euros y el chaleco con el precio cuya conversión supuestamente no respetaron.

“México está como está justamente porque las personas en el momento en que les cometen una injusticia se quedan callados. No se queden callados, ármenla de a pedo, 45 veces”, dijo Lady Profeco al concluir el video que generó polémica en redes sociales.

Lady profeco parte 2 pic.twitter.com/mul5JUjyIL — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) March 18, 2021

