Perrito persigue ambulancia que trasladaba a su dueño: VIDEO

La muestra de fidelidad de un amigo perruno se ha vuelto viral en redes sociales, luego de que circularan fotografías, un video y la historia del perrito llamado “Juan”, quien persiguió una ambulancia en la que era trasladado su dueño.

Este hecho ocurrió en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, cuando un perro de raza pequeña persiguió la ambulancia en donde era trasladado un hombre que acababa de sufrir un accidente de tránsito.

Los paramédicos que daban auxilio al hombre herido, se percataron de que el perro los seguía y decidieron subirlo para que los acompañara hasta el hospital.

En un video que circula en redes, se ve al animalito sentado al lado del paciente muy quieto y atento.

El personal de la ambulancia aseguró que tras el traslado del paciente y el perrito, la unidad fue sanitizada por lo que de inmediato continuó con sus actividades cotidianas de rescate.

La historia se volvió viral porque el perrito “Juan” mostró la fidelidad que guarda a su dueño y porque los paramédicos lo dejaron subir a la unidad para que los acompañara.

Gracias a los paramédicos de Protección Civi @Alc_Iztapalapa, quienes realizaron el traslado de un paciente al Hospital General de Iztapalapa y al ver a un perrito que seguía la ambulancia se detuvieron para subir al can. #VivanLosPerros 🐶🐶

Al llegar, el perrito se quedó afuera del hospital a la espera del hombre.

La publicación se ha replicado en varias plataformas digitales, con múltiples comentarios positivos y likes, en las que destacan la importancia de combatir el maltrato animal.

Además, los usuarios de Twitter han solicitado m´sa información del paciente y del animalito y han ofrecido llevarle comida e incluso adoptarlo.

“Alguien sabe cómo está el paciente? La carita del perrito me parte el corazón! . Me gustaría saber si siguen ahí, si es solo el dueño y poder llevarle alimento a ese hermoso perrito”, “La carita del perrito... sin duda alguna no los merecemos Aplausos para los paramédicos”, “Un aplauso para estos paramédicos y me dió tristeza la cara del perrito va triste y espantado esperemos esté bien su amo y q alguien se haya acercado para darle de comer a este angelito” (sic), son algunos de los comentarios difundidos en Twitter.

